Pietra Ligure. Taglio del nastro, con la sua diciottesima edizione, per l’attesa edizione 2023 di “Dolcissima Pietra”, l’evento dolciario per eccellenza che si svolge nelle piazze e nelle vie del centro storico di Pietra Ligure, in programma da oggi, sabato 16 settembre, fino a domani, domenica 17 settembre.

Una due giorni tutta da vivere tra gli stand espositivi e le iniziative di una rassegna ormai consolidata e che anche quest’anno non mancherà di sorprendere e degustare al meglio il pubblico presente, con un palinsesto sempre in crescita e molte novità, tra cui un dato molto significativo: la crescita del numero degli espositori e degli eventi collaterali culturali, tra cui spiccano gli spettacoli dedicati alla memoria di Don Pino Puglisi e Federico Fellini e il premio Bellissima Social 2023 – Mare per tutti Tutti per Mare Award che verrà consegnato, domenica pomeriggio, a Fabio Incorvaia.

Gli espositori saranno ospitati tra Via Matteotti, Via Garibaldi, Piazza San Nicolò, Piazza Castellino, Piazza La Pietra, Piazza Martiri della Libertà, Via G.B. Montaldo, mentre Bellissima, il contenitore culturale di Dolcissima, sarà allestita tra Piazza Vittorio Emanuele II e l’Oratorio S.S. Concezione.

Dal 2019, all’interno di Dolcissima, è possibile trovare la sua “Bellissima”, il contenitore culturale dell’evento che racchiude, al suo interno concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, conferenze. La cultura riprende il ruolo di motore all’interno di un evento enogastronomico. E ritorna anche il Contest “Dolcissimo” dove professionisti ed amatori si sfideranno nella presentazione del dolce a tema: “le feste di compleanno”.

Il leit-motive dell’evento e delle vetrine allestite nella cittadina pietrese sarà: “La Memoria” anche per ricordarci che Pietra Ligure, dal 2022, è diventata una DFC, una delle 39 Dementia Friendly Community italiane con a capo la Federazione Alzheimer Italia per rendere la cittadina pietrese un luogo sempre più inclusivo.

“Siamo molto contenti di ritrovarci a tagliare il nastro della 19° edizione di Dolcissima Pietra, manifestazione che per tradizione chiude la stagione estiva pietrese e “apre” quella autunnale dell’outdoor sui nostri sentieri con la Pietra Outdoor Base di piazzale Geddo che ha riaperto i battenti ai primi di settembre per dare il via ad una stagione che si preannuncia ricca di occasioni – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’sssessore al turismo e cultura Daniele Rembado – “Dolcissima Pietra” è sempre cresciuta di anno in anno, anche nei difficili tempi pandemici, rinnovandosi e diventando un’esperienza sensoriale ed emozionale a 360°, mettendo al centro nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio e consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia”.

“Come sempre, sarà una due giorni ricca di attività ed evento dolciario per eccellenza, che si svolge nelle piazze e nelle vie del centro storico e che racchiude, al suo interno, performance, degustazioni, laboratori, concerti, mercatini, presentazioni di libri, conferenze e, fiore all’occhiello di quest’anno, il recital “Buon compleanno Don Puglisi”, spettacolo teatrale in anteprima in occasione del trentennale del suo assassinio avvenuto il 15 settembre 1993 – continuano il sindaco e l’assessore . Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono la linfa delle nostre proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire”.

“Siamo convinti che “Dolcissima/Bellissima Pietra” sarà di nuovo una bella occasione per gli operatori per approfondire nuove opportunità di visibilità e ampliare, nell’insieme di incontri, sensazioni, gusti e colori legati a doppio filo dalla dimensione culturale, le occasioni di offerta e attrazione turistica. Insieme a tutta l’amministrazione, ringraziamo OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte, dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità, a Regione Liguria e Confartigianato Liguria, oltreché ai nostri uffici comunali, concludono De Vincenzi e Rembado.

