Fiera di Primavera ad Altare, il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, ma anche aquiloni e mostre: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Fiera di Primavera ad Altare, il Mercato Riviera delle Palme che fa tappa ad Albissola, festa degli aquiloni a Ceriale, mercatino degli artigiani a Loano, visite guidate all’ex carcere Sant’Agostino, ma anche spettacoli teatrali, appuntamenti letterari e culturali e mostre. Anche questo sarà un weekend ricco di appuntamenti in tutto il savonese adatti a tutte le età e gusti. Ora entriamo quindi nel dettaglio di cosa fare tra sabato e domenica.

VISITE GUIDATE ALL’EX CARCERE SANT’AGOSTINO COL FAI”

La Delegazione FAI Savona organizza per Aprile e Maggio 2024 visite guidate all’ex Carcere Sant’Agostino di Savona e al Museo Diffuso di Ferrania. Si comincia con l’evento: Storie Nascoste. Esplorando l’identità del Carcere di Sant’Agostino

Sabato 27 aprile – ore 10,30

Ritrovo all’entrata dell’ ex Carcere di Sant’Agostino – Piazza Monticello, 4 (SV)

A LOANO IL MERCATINO ARTIGIANO”

Sabato 27 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A CERIALE AQUILONI PROTAGONISTI

A Ceriale nella centralissima Piazza della Vittoria, sabato 27 aprile dalle 10 alle 18 torna “In fi de ventu”, la festa degli aquiloni e dell’aria, giunta alla sua quindicesima edizione, con i tradizionali “Laboratori del Vento” dedicati ai bambini. I volontari della Pro Loco, in collaborazione con UniTre Ceriale, con il locale Circolo Nautico, e gli amici del Leo Club Valli Ingaune aiuteranno i piccoli aspiranti aquilonisti a creare e far volare il loro personale aquilone, a realizzare coloratissime girandole, pesci volanti e aeroplanini Nakamura.

In mattinata e nel pomeriggio i bambini potranno cimentarsi in varie gare di abilità: il lancio più lungo con l’aeroplanino Nakamura, la bolla più grande con le chewing gum Big Babol e le bolle di sapone super giganti. Tutti premiati con i buoni gelato offerti dalle gelaterie locali e Big Babol a profusione offerte da Perfetti Van Melle, sponsor della manifestazione da sempre.

A cornice dei Laboratori del vento, sulla spiaggia antistante Piazza della Vittoria, coloreranno il cielo sopra Ceriale i mega aquiloni dei kite club ospiti della quindicesima edizione: Ratevoloire TO, A.A.A. Cercasi vento CN, Filo di vento AT.

Quest’anno, come anticipato, ci farà compagnia una realtà giovane e fattiva: i ragazzi del Leo Club “Valli Ingaune” con sede a Garlenda, uno dei 300 Leo Club diffusi in tutta Italia che promuovono attività al servizio della comunità.

I volontari “ingauni”, tutti fra i 18 e i 30 anni, si adoperano in particolare a fornire una corretta informazione e supporto ai ragazzi delle scuole sul tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), fornendo strumenti per una maggiore consapevolezza emotiva oltre a spazi sicuri in cui dialogare.

FESTA DELLE BISCETTE A SOLVA

Domenica 28 aprile appuntamento a Solva, panoramica e bellissima frazione di Alassio, per la Festa delle Biscette. L’iniziativa, organizzata dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso – Solva di Alassio con il patrocino dell’Assessorato alle Frazioni del Comune di Alassio, si svolgerà a partire dalle ore 12 nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale con l’apertura degli stand gastronomici che offriranno la possibilità di assaggiare le specialità liguri dal pranzo alla merenda. Protagoniste per il dolce saranno le tradizionali biscette, ovvero una delle specialità dolciarie più caratteristiche del territorio, iscritta nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo.

AD ALTARE LA FESTA DI PRIMAVERA

Ad Altare arriva la Fiera di Primavera. Nella giornata di domenica 28 aprile ci saranno bancarelle di ambulanti, punti ristoro, attività artigianali e commerciali aperte tutto il giorno per le vie del paese. Inoltre, per l’occasione, il Museo dell’Arte Vetraria Altarese sarà aperto dalle 14 alle 18 con maestri vetrai l lavoro in fornace.

Ci saranno anche giochi e intrattenimenti per bambini.

CONTINUA FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi fino al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME AD ALBISSOLA

Domenica 28 aprile per la quarta tappa del tour 2024 il Mercato Riviera delle Palme arriva ad Albissola Mare.

Dalle 8 alle 19.30 piazza Vittorio Veneto e piazza Lam saranno “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

PER LA PRIMA VOLTA A LAIGUEGLIA UNA PERSONALE DI KRUMM

Un artista che ha spaziato nella ricerca, partendo da solide basi classiche per arrivare ad una sperimentazione più moderna, senza perdere l’identità di rappresentare lo spazio, la persona e il rapporto tra essi. È Edoardo Krumm. Per la prima volta nel cuore del centro storico di Laigueglia saranno esposte le sue opere fino al 5 maggio nei locali dell’ex Sanità Marittima, in piazza Cavour, nella Personale dal titolo “I colori dell’acqua – Art Exhibition” promossa dal Comune di Laigueglia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

27 APRILE:

Ore 10-12 Summer Camp Open Day

Ore 14 Trekking con i cavalli

Ore 15 A spasso con Santiago.

28 APRILE:

Ore 10-12 Summer Camp Open Day

Ore 14 Mini trekking con gli asini

Ore 15:30 Grooming e Battesimo della sella.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it