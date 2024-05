“Festival Su La Testa” ad Albenga, il Mercato Riviera delle Palme ad Albisola, spettacoli ed eventi musicali : ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Festival Su La Testa ad Albenga, lo “Sci di fondo on the Beach” a Laigueglia, ma anche il Millesimo International Film Festival, Roberto Ciufoli a Loano, il Pet Day Sport Food e Fun a Cengio e il Mercato Riviera delle Palme ad Albisola. Quello che sta per iniziare sarà un fine settimana ricco di eventi targati cultura, spettacoli, shopping ed attività all’aria aperta. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

AD ALBENGA IL FESTIVAL SU LA TESTA

Tutto pronto per “Su la Testa” il festival organizzato dall’Associazione Culturale Zoo che permetterà di vivere 3 giorni di musica e cultura ad Albenga. Incontri, concerti all’aperto e un dopofestival ormai appuntamento imprescindibile per chi ama lo Zoo.

Con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione di diversi locali ed esercizi commerciali.

SCI DI FONDO ON TH BEACH A LAIGUEGLIA

Gemellaggio con “Tra mare e cielo”, il trail memorial Marco Foschi che si svolgerà il giorno dopo sempre a Laigueglia. Non c’è la neve, ma la sabbia. Il divertimento, la passione e anche l’agonismo di certo non mancano. Sabato 4 maggio sulla spiaggia di Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, torna “Sci di fondo on the beach”, una spettacolare manifestazione che ogni anno incanta il pubblico che segue con grande entusiasmo le sfide sul litorale laiguegliese. A Laigueglia arriveranno nuove squadre, tra queste anche dal Lazio come la squadra di Subiaco Roma. Sarà una edizione all’insegna della solidarietà e dell’inclusività con la partecipazione dello sci club Prali Special Olympics. L’evento, come sempre, sarà a carattere ludico-sportivo e anche quest’anno vedrà sfidarsi sulla spiaggia compagini provenienti da diverse località sciistiche, ma anche team locali che faranno di tutto per difendere l’onore della propria terra.

Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e altre novità non ancora annunciate.

PRIMA EDIZIONE DEL MILLESIMO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Millesimo si prepara ad accogliere la prima edizione del Millesimo International Film Festival che si terrà il Sabato 4 maggio 2024 alle ore 20 nella splendida cornice di questo borgo della provincia di Savona, annoverato tra i più belli d’Italia. La rassegna si terrà all’interno del castello di Millesimo e proporrà una selezione di cortometraggi eclettica e coinvolgente, spaziando tra generi e stili diversi, rappresentando un’occasione culturale di respiro internazionale imperdibile.

L’evento nasce da un’idea del M° Alberto Bellavia e dalla sua passione per la settima arte che, oltre ad averlo avviato a una carriera di compositore di musiche da film, ora lo guiderà anche nella veste di direttore artistico del Festival.

Il M° Bellavia ha già svelato alcuni nomi che faranno parte della Giuria internazionale – tra cui attori e registi di pregio quali Jean Luc Servino e Andrew Vandaele – che valuterà le opere nelle diverse categorie.

A LOANO ROBERTO CIUFOLI

Sabato 4 maggio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, Roberto Ciufoli legge “Oh! Diss’ea. Viaggio di un uomo solo, senza equipaggio!” di e con Roberto Ciufoli (voce recitante) e Maurizio Camardi (sassofoni e duduk) per la regia di Roberto Ciufoli e la distribuzione esclusiva a cura di AidaStudio produzioni. Ulisse dov’è stato alla fine? Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope, o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare prima di trovare la strada di casa? L’immagine dell’uomo moderno, o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una riscrittura del famoso poema, una personale Odissea. Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi. Un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica, da non perdere anche per i non esploratori.

A CENGIO IL PET DAY, SPORT FOOD E FUN

Dal 3 al 5 maggio a Cengio è in programma “Pet Day, Sport Food e Fun – Aspettando le Cengiadi”. Un week end all’insegna dello sport, della natura e dell’aggregazione quello del 3-4-5 maggio prossimo a Cengio (SV) in Località Isole. “Aspettando le Cengiadi” è un preludio all’evento di fine giugno e propone una formula per tutti: bambini, ragazzi, famiglie e…agli animali d’affezione! Tutte le attività proposte sono completamente gratuite.

CONTINUA FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi fino al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME AD ALBISOLA

Domenica 5 maggio per la quinta tappa del tour 2024 il Mercato Riviera delle Palme arriva ad Albisola Superiore.

Dalle 8 alle 19.30 la passeggiata Montale e piazzale Marinetti saranno “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

TERZA EDIZIONE DEL “BERGEGGIMAREFEST”

L’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi da anni punto di riferimento per la tutela e lo studio della biodiversità marina e costiera, ha come ulteriore obiettivo quello di promuovere anche le attività di fruizione sostenibile del mare e del territorio (nuoto, snorkeling, kayak, sup, subacquea ricreativa, apnea, vela, escursioni ecc.) e l’organizzazione del BergeggiMarefest va proprio in questa direzione, rappresentando oramai un appuntamento fisso per l’avvio della stagione estiva. Nei giorni 4 e 5 maggio 2024 si è svolgerà a Bergeggi la terza edizione del “BergeggiMareFest”, evento unico nel suo genere nel panorama regionale e non solo. Un week end dedicato alla promozione e valorizzazione di tutte le attività sportive e outdoor che hanno come scopo e finalità l’utilizzo sostenibile dell’ambiente marino e delle sue risorse, la riscoperta e la valorizzazione della biodiversità marina e costiera e la diffusione di buone pratiche per stili di vita sani, attivi e rispettosi dell’ambiente.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

Ancora porte aperte con uno speciale OPEN DAY questo sabato 4 maggio al #parconatura di #Asinolla…

Il primo turno sarà dalle 10 alle 11, il secondo dalle 14 alle 15: presentazione degli animali e delle attività, la filosofia del parco nei confronti della natura e degli animali, il format “Vita in Fattoria” e un giro a cavallo gratuito per i partecipanti.

DOMENICA 5 MAGGIO Alle ore 14.00 A SPASSO CON SANTIAGO, il simpatico pony di AsinOlla che regalerà sorprese ed emozioni…

Infine, alle ore 15.00, ancora il BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi all’#equitazione, con momenti di tenerezza fatti di coccole e carezze.

Alle ore 16.00 LA MERENDA DEGLI ASINELLI, un nuovo interessante e divertente momento di socializzazione con gli asini a partire dalla condivisione (si fa per dire) della merenda! I bambini riceveranno un goloso box merenda per trascorrere un po’ di tempo all’interno delle stalle, ma attenzione a quei golosoni.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

