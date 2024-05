Violenza sessuale di gruppo aggravata: arrestato imprenditore 36enne

Savona. Ieri mattina (4 maggio) i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno arrestato un 36enne, con precedenti (ma non specifici), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Savona, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata.

Le indagini, coordinate dalla Procura, riguardano fatti avvenuti nel maggio del 2023, ai danni di una donna, una trentenne. Con il pretesto di un’offerta di lavoro, era stata attirata con la scusa di una cena a casa dell’arrestato, titolare di una ditta nel ramo edile e delle pulizie.

La donna aveva accettato, con la rassicurazione che vi sarebbero state altre persone: nel corso della serata, però, l’arrestato e l’altra persona presente (un amico dell’imprenditore), l’avrebbero fatta bere con l’obiettivo di abusare sessualmente di lei.

Le delicate attività di indagine hanno permesso ai poliziotti di accertare e ricostruire l’accaduto: secondo la polizia, si sarebbe trattato di un vero e proprio adescamento, con il fine ultimo dell’abuso sessuale. I due erano già stati deferiti per violenza sessuale di gruppo aggravata.

L’Autorità Giudiziaria, sulla base degli ulteriori riscontri investigativi ed il pericolo di reiterazione del reato, ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito ieri. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.