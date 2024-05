“È precipitato un velivolo militare”: mezzi aerei e squadre di terra in azione, a Villanova l’esercitazione SATER 1-24

Villanova d’Albenga. Oltre 160 unità e 4 mezzi aerei hanno preso parte all’esercitazione SATER 1-24, organizzata dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare, con sede a Poggio Renatico (Ferrara), in collaborazione con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Liguria.

Un’attività, durata due giorni (14 e 15 maggio), svolta con lo scopo di “approfondire la reciproca conoscenza tra tutti i possibili protagonisti del soccorso aereo in montagna, per essere pronti ad operare insieme a ridosso dell’area di un potenziale evento (in questo caso simulato)”.

Il tutto, con la collaborazione del 15esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri, della Guardia di Finanza e di Piaggio Aerospace.

Un imponente dispiegamento di forze all’interno dello scalo aeroportuale villanovese (che è comunque rimasto aperto sia per la propria attività che per quella del servizio HEMS/118 Liguria), al cui interno è stato riprodotto un aeroporto campale per simulare diverse situazioni di emergenza: dal crash di un velivolo militare al soccorso a persona in zona montuosa impervia.

Quattro gli elicotteri partecipanti: due dell’Aeronautica Militare (un TH500 della Squadriglia Collegamenti di Linate e un HH-139 special color dell’85esimo Centro Sar di Pratica di Mare), un AW-139 del 4.o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e un AW-169 della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese.

Presenti anche tutte le specialità richieste per garantire la sicurezza dello operazioni: dal servizio biga a quello sanitario, dal servizio antincendio a quello di rifornimento fino a quello del marshalling (le procedure per la comunicazione visuale tra piloti e personale di terra di un aeroporto).

“Si tratta di una esercitazione di soccorso aereo-terreste, – ha spiegato il colonnello Giacomo Zanetti, direttore dell’Esercitazione SATER 1-24. – Come Areonautica Militare abbiamo coordinato e collaborato con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Abbiamo ricreato ciò che accadrebbe in caso di un aereo dispero o di un incidente areonautico”.

“Situazioni in cui bisogna mettere in atto, in maniera celere ed efficace, tutto quello che è l’approntamento di servizi logistici e operativi necessari all’attività di ricerca e soccorso dei dispersi. Abbiamo svolto diverse ore di volo, con il supporto di squadre del Cnsas e di squadre di terra della Guardia di Finanza. Oltre allo scenario di ricerca di superstiti in un incidente areonautico, abbiamo simulato anche interventi a favore di persone che possono trovarsi in difficoltà in zona impervia”.

Per riuscirci, all’interno dell’aeroporto di Villanova, è stato ricreato un aeroporto campale, con tanto di Centro di Controllo Avanzato dell’Areonautica Militare (è dotato di cartografia digitale, per capire il territorio in cui si lavora e creare sotto aree dove operare, e cura le comunicazioni radio ed i collegamenti telefonici) e Centro di Coordinamento Ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico.

“Qui abbiamo allestito un Centro di Controllo Avanzato, composto da un’unità radiomobile dell’Areonautica Militare, – ha spiegato tenente colonnello Amedeo Calvano, operatore SAR. – Normalmente noi operatori SAR siamo schierati a Poggio Renatico (sede del Comando operazioni aerospaziali-COA), dove lavoriamo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Qui a Villanova abbiamo simulato un rischieramento di attività di ricerca e soccorso. Sono stati posizionati figuranti, che poi sono oggetto di ricerca da parte del personale impiegato nel servizio”.

Per quanto riguarda il punto di Controllo Avanzato: “Si tratta di un’unità radiomobile rischierabile, che viene utilizzata sì per le esercitazioni, ma il suo scopo principale è la capacità di coordinare, in qualsiasi luogo, anche impervio, le unità anche per ricerche fuori campo. L’unità è equipaggiata di radio e computer, che ci permettono di comunicare ed elaborare i piani per la ricerca di persone scomparse o il task che ci viene assegnato. Riproduce, in piccolo, tutto ciò che abbiamo a disposizione nella sala operativa di Poggio Renatico”.

Fondamentale per la riuscita dell’esercitazione, anche il supporto del 15esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri, che ha messo a disposizione dell’Areonautica militare la propria base: una sorta di “piccolo aeroporto” all’interno di quello di Villanova che, in caso di qualsiasi evento o calamità, garantisce la presenza di un’area operativa autonoma e indipendente, con piazzola notturna e diurna per atterraggio e partenza degli elicotteri, e anche possibilità di un primo alloggio per eventuali sfollati.

L’esercitazione, oltre a permettere di oliare i meccanismi di soccorso, ha dato prova evidente di quanto la collaborazione tra diverse specialità risulti fondamentale, in caso di emergenza, per raggiungere lo scopo ultimo: la salvaguardia della vita umana.