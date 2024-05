Savona, a Zinola messa nella scuola don Curioni per la Pentecoste

Savona. Domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, la Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere Zinola, celebra una delle sue due feste patronali, appunto lo Spirito Santo (l’altra, l’Immacolata Concezione, ricorre l’8 dicembre).

Alle ore 10:30 nel giardino della Scuola dell’Infanzia Don Curioni sarà officiata la messa (in chiesa in caso di maltempo). A seguire si pranzerà insieme (presso le opere parrocchiali in caso di maltempo).

Per ulteriori informazioni occorre contattare il vicario parrocchiale don Luis Becerra al numero di cellulare 3661965135, Armanda al 3342185953 o gli educatori dell’Azione Cattolica Ragazzi.