Lutto a Savona per la morte della 64enne Stefania Cappanera

Savona. Nonostante la sua forza e il suo spirito non è riuscita a sconfiggere il brutto male che l’ha colpita e che in pochi mesi ha spento il suo sorriso. La morte di Stefania Cappanera, 64 anni, ha lasciato tristezza e commozione a Savona, tra gli amici e tutti coloro che conoscevano la donna sportiva, dinamica e solare, amante del mare, del ballo e dei cani.

Sposata con Riccardo, idraulico, e mamma di Sara, titolare di un centro estetico ad Albissola, l’estate scorsa era diventata nonna del piccolo Cesare, che le aveva regalato una gioia immensa ma che si è potuta godere troppo poco.

Domani, lunedì 6 maggio, l’ultimo saluto al cimitero di Savona nel Tempio Crematorio di via Quiliano 34 alle ore 15, mentre oggi la si ricorderà nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure fino alle 19.30. Come suo desiderio, per chi volesse, non fiori ma una donazione per i suoi amanti randagi di Bovalino (Associazione Anime Randagie, Iban IT11P0760116300001030569683).