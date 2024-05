Val Bormida. Tutto pronto per il passaggio del Giro d’Italia in Val Bormida: la carovana rosa transiterà martedì 7 maggio per la tappa Acqui Terme – Andora e sono in molti ad attendere con trepidazione questo evento che toccherà gran parte della provincia. In Val Bormida non solo tifo ma anche lavoro per rendere più accogliente il territorio e valorizzarlo con le sue risorse.

Sono infatti spuntate alcune installazioni davvero originali che testimoniano l’amore e la passione dei valbormidesi nel “farsi belli” per l’occasione. E’ la volta di Bormida, dove, in località Chiesa, è “nata” una castagna gigante, realizzata con rametti legati tra loro. Due simboli del piccolo paese, ovvero il frutto del bosco per eccellenza e il legname, con il cui connubio è stata abbellita una delle salite più ostiche per gli atleti in transito.

A Calizzano, oltre alla panchina dell’amore rosa, i trattoristi hanno realizzato una bicicletta enorme con rotoballe di fieno, tutta addobbata a festa. Anche in questo caso, è l’agricoltura a fare da padrona, a testimoniare cioè la valenza sia economica che sociale del settore in un territorio dalle caratteristiche montane.