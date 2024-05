Val Bormida: tredici Comuni al voto, ventidue candidati e oltre duecento aspiranti consiglieri. Ecco i nomi

Val Bormida. Bardineto, Bormida, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale: sono tredici i paesi valbormidesi dove tra poco meno di un mese si andrà alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale. Seppur siano tutti comuni sotto i cinque mila abitanti sono numerosi i candidati sindaci, per la precisione ventidue con altrettante liste. Ecco nel dettaglio i nomi.

–BARDINETO

Lista unica per il Comune dell’Alta Valle, dove il sindaco Franca Mattiauda, dopo quindici anni in fascia Tricolore, ha deciso di lasciare il passo al suo vice, Mario Basso.

La lista “Crediamo in Bardineto” è così composta: Elio Brossa, Francesca Manfrino, Aurora Ioanna, Loredana Ischia, Marco Massone, Gioele Ponzo, Simone Pozzi, Alessio Richero, Massimo Roveta e Silvia Zunino.

–BORMIDA

Il sindaco uscente Daniele Galliano in corsa per il terzo mandato, anche lui da solo.

Lista “Galliano sindaco“: Walter Baccino, Federico Bagnasco, Maura Berriolo, Angelo Bozzano, Fausto Delfino, Ivana Minetto, Franco Navoni e Alessio Peluffo.

–COSSERIA

Anche Roberto Molinaro in solitaria per il “tris”.

Lista “Cambiare Cosseria“: Diego Besio, Fabrizio Bogliolo, Monica Ferrando, Primo Mariotti, Maurizio Merlano, Rocco Narduolo, Roberto Oddera, Fulvia Tasca, Tamara Urru e Stefano Varalda.

–DEGO

Franco Siri senza rivali affronta le urne per il secondo mandato.

Lista “Tutti per Dego – Siri sindaco”: Mattia Becco, Jessica Bogliacino, Ivo Berretta, Luca Campi, Andrea Domeniconi, Maria Antonella Drago, Corrado Ghione, Paolo Mario Angelo Grenno, Luciana Nitri e Paolo Valle.

–MALLARE

Due i candidati: oltre al sindaco uscente Flavio Astiggiano che tenta il secondo mandato, torna l’ex sindaco Piero Giribone, alla ricerca di quello che per lui sarebbe il decimo ciclo amministrativo.

La lista guidata da Flavio Astiggiano “Uniti per Costruire Mallare“: Giulia Barlocco, Denise Bugna, Lorenzo Caruso, Daniele Cavallero, Sasha De Santis, Gustavo Gennarelli, Irene Minguzzi, Gianni Giuseppe Oliveri, Mario Pistone e Davide Zoppetti.

La lista di Piero Giribone “Mallare il futuro nelle nostre radici“: Sergio Baccino, Fabio Casalini, Marco Cerruti, Alice Degradi, Sabrina Gennarelli, Sergio Marenco, Simone Oliveri, Daniela Pelle, Alex Pesce, Katia Schinca.

–MASSIMINO

Due liste nel Comune più piccolo della Liguria, che conta un centinaio di abitanti. Avversario dell’ormai inossidabile Massimo Paoletta il segretario provinciale della Lega, Sara Foscolo.

– MILLESIMO

E’ il Comune più grande di questa tornata valbormidese e vede ben tre liste. Oltre al sindaco uscente Aldo Picalli, anche il suo ex vice Francesco Garofano, con una scissione interna che ha portato a sdoppiare il gruppo costituitosi cinque anni fa. Per il centro sinistra, invece, in corsa Manuela Benzi.

La lista “Progetto Millesimo” di Aldo Picalli è composta da: Milena Armellino, Andrea Berruti, Yuri Brioschi, Antonella Da Rold, Damiano Ghiso, Maria Molinaro, Ardian Neza, Giorgio Palmato, Silvano Pastorino, Susy Ravina, Daniele Rosso e Riccardo Schettino.

La lista “Noi Millesimo” di Francesco Garofano è formata da: Alessandro Alpa; Sara Conforto; Pamela Ferrando; Gianrenzo detto Renzo Fracchia; Alessandra Garra; Andrea Gazzano; Susanna detta Susy Giacchello; Alessio La Placa; Erika Orsi; Giovanni Pucciano; Elisabetta Puddu; Roberto Scarzella.

La lista “SìAmo Millesimo” di Manuela Benzi è formata da: Gianluigi Dante, Andrea Decouter, Caterina Fresia, Jacopo Giacosa, Andrea Manconi, Daniela Minetti, Remo Minetti, Adriano Molinari, Valerio Palomo, Valter Settimo, Stefania Siri e Michela Solia.

–MURIALDO

Nel Comune attualmente commissariato per la mancata approvazione del bilancio a causa della defezione di alcuni membri della maggioranza del sindaco uscente Giacomo Pronzalino, oltre a lui scendono in campo il consigliere di minoranza Giancarlo Decastelli e la new entry Michele Franco.

La lista “Uniti per Murialdo” di Giacomo Pronzalino è composta da: Matteo Giasino, Alberto Mellogno, Graziano Odella, Valeria Odella, Eliana Olivieri, Angelo Peragine, Claudio Pesce, Flavio Pesce, Fabrizio Poggio e Mattia Vignati.

La lista “ViviAmo Murialdo” di Giancarlo Decastelli è formata da: Gabriella Armario, Daniele Damino, Stefano Della, Guido Gagliardo, Piergiuseppe Melighetti, Danilo Nolasco, Francesco Pontoglio e Ilaria Salvetto.

La lista “Ri Uni Amo Murialdo” di Michele Franco è formata da: Adriana Carretto, Ivo Castello, Gianni Franchino, Lucia Maron, Agata Melogno, Debora Riolfo, Samuele Salvatico, Davide Salvo, Michele Santero ed Emilia Cristina Zunino.

–OSIGLIA

Paola Scarzella, sindaco uscente, corre in solitaria dopo due mandati non consecutivi.

La lista “Insieme per Osiglia“: Cristina Albrito, Lorenzo Barberis, Mario Mellogno, Rodolfo Mellogno, Davide Melogno, Paola Resio, Silvano Resio, Raffaela Roveta, Roberto Luigi Rossi e Stefano Santo.

–PALLARE

Come a Millesimo, la spaccatura della maggioranza vede contrapposti il sindaco uscente Sergio Colombo che ha già al suo attivo tre mandati in fascia Tricolore, e la sua vice Cristina Lagorio. Il primo si è alleato con parte dell’attuale minoranza e con i suoi fedelissimi sfiderà l’altro gruppo.

La lista “Alleanza per Pallare” di Sergio Colombo è composta da: Rossano Briano, Valentina Cagnone, Fabrizio Garbarino, Marco Giaccone, Benjamin Giribaldi, Elisa Morena, Roberto Musetti, Sara Peluffo, Susanna Pennino e Gianni Viglino.

La lista “Parliamo di Pallare” di Cristina Lagorio è formata da: Giulia Bellini, Marta Callegari, Alberto Castiglia, Claudio Di Mascio, Romina Gagliolo, Alessio Garbarino, Monica Levratto, Guido Ottonello, Marcello Torterolo e Gianluca Varacalli.

–PIANA CRIXIA

Il sindaco uscente Massimo Tappa, amministratore di lungo corso ed ex primo cittadino anche a Dego, se la vedrà con una candidata in rosa, ovvero Fiorenza Valle.

La lista “Insieme per Piana Crixia” di Massimo Tappa è formata da: Tatiana Bertorelli, Simone Bracco, Erica Branda, Matteo Gandolfo, Franco Lovesio, Nicoletta Marchisio, Maurizio Mazzega, Danilo Rossello, Federico Rizzo e Gabriele Viazzo.

La lista “AmiAmo Piana Crixia” di Fiorenza Valle è formata da: Emiliano Bianchi, Bruno Bovio, Renato Chiarlone, Barbara Delprato, Valentino Halip, Sara Sormano, Franco Stumpo, Massimo Tappa, Chiara Valenti e Marco Viazzo.

–PLODIO

Prosegue il percorso il sindaco uscente Gabriele Badano, che si ricandida per il terzo mandato appoggiato dal suo ormai inossidabile gruppo di consiglieri che si presenta compatto.

La lista “Insieme per Plodio” è formata da: Flavio Bergero, Gessica Costa, Sabrina Macciò, Italo Panelli, Carme Prando, Massimo Ravazza, Luigi Siri e Marisa Viglino e Nadia Veglio.

–ROCCAVIGNALE

Il sindaco uscente Amedeo Fracchia, in fascia Tricolore dal 2014, tenta il tris contro lo sfidante Roberto Casanova.

La lista “Vivere Roccavignale” di Amedeo Fracchia è composta da: Greta Arena, Alex Bazzicalupo, Adolfo Boazzo, Mario Bracco, Fulvio Brignone, Marco Chiriaco, Giorgio Fracchia, Sebastiano Molinari, Davide Piccardo e Mirko Zambrotta.

La lista “Noi Roccavinealis” di Roberto Casanova è formata da: Paolo Bagnasco, Bruno Baronti, Claudio Baruzzo, Marco Braida, Felice Currenti, Roberto Ghisolfo, Francesca Maggesi, Marco Petenzi e Luciana Turco.