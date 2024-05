Presentato a Pallare il progetto di turismo outdoor “Tre laghi-Tre Abeti”, la rete sentieristica che tocca 24 Comuni

Pallare. “La Val Bormida ha potenzialità turistiche enormi, per il settore dell’outdoor è indubbiamente uno dei territori liguri che meglio si presta a sviluppare questo filone grazie ad una rete sentieristica che i Comuni hanno saputo identificare e che, grazie anche agli investimenti della Regione, ora possono essere utilizzati come volano dell’economia locale”.

Esprime così le sue considerazioni in merito al “Progetto Tre Laghi-Tre Abeti” presentato questa mattina a Pallare il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, accompagnato dai consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Brunello Brunetto e Stefano Mai.

“Continuare ad investire in questo settore deve essere la nostra strategia, anche per incrementare l’imprenditoria locale e la ricettività. Fondamentale, come in questo caso, lasciare da parte i campanilismi e fare squadra, e mi sembra che così sia stato fatto per questo ambizioso progetto”, ha aggiunto Piana.

Come hanno spiegato i tecnici e i sindaci, tutti uscenti, dei quattro Comuni che fanno parte del programma, ovvero Sergio Colombo (Pallare), Daniele Galliano (Bormida), Flavio Astiggiano (Mallare) e Paola Scarzella (Osiglia), “l’idea nasce dalla volontà di mettere in relazione i tre laghi (Osiglia, Biestro e Romana) con la località soprannominata dei “tre abeti” a Ronco di Maglio, fin dall’antichità riserva di legname più sfruttato per costruire le navi della Repubblica marinara di Genova. I sentieri si sovrappongono ad altri territori, toccando ben ventiquattro Comuni della Val Bormida e Val d’Erro, dal confine con il finalese fino al Piemonte. Un itinerario ottimale, con percorrenze di crinale e di valle, ideale per attività sportive adatte a tutta la famiglia”.

E ancora: “Il legame con Finale Ligure è importante, c’è la necessità di decongestionare la zona costiera dal turismo legato all’outdoor e noi siamo il territorio alle spalle con caratteristiche che soddisfano le richieste di chi sceglie la Liguria per svagarsi. Occorre cogliere questa opportunità per diversificare l’offerta, e renderci visibili ai grandi tour operator, sempre sulla traccia dei sentieri carretteschi e, perchè no, agganciandoci all’enogastronomia piemontese che attira migliaia di visitatori ogni anno”.