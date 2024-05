La Castagna gigante di Bormida primo “frutto” dell’emergente Land Art

Bormida. La Land Art è una corrente dell’arte contemporanea che si caratterizza per la creazione di opere direttamente nel paesaggio naturale, utilizzando come “materiali” gli elementi dell’ambiente stesso: terra, rocce, rami, legname di recupero di boschi. La peculiarità di queste opere, solitamente realizzate in luoghi incontaminati è quello di interagire con lo spazio circostante.

La Land Art, può rappresentare un strumento per lo sviluppo del turismo outdoor.

La realizzazione artistica realizzata nel Comune di Bormida, la Castagna, rappresenta il primo passo in questa direzione. La scelta di questo frutto che rappresenta un prodotto della tradizione di questi posti, vuole anche essere oltre che un opera artistica un modo per promuovere un simbolo del territorio che in tempi passati era parte dell’economia agricola locale. Inoltre, la realizzazione di progetti di questo tipo, può avvenire in collaborazione con le comunità locali, favorendo il senso di appartenenza e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale.

Per la realizzazione di quest’opera l’Associazione La Via Aleramica APS si è avvalsa della collaborazione di tre artiste: Ada Augeri, l’architetto Francesca Gagliardi, Erica Suzzarellu, che con la loro sapiente capacità, si sono cimentate in questa prima esperienza che ha dato i suoi “frutti”, appunto la Castagna.

L’Associazione La Via Aleramica APS, si vuole proporre nelle varie realtà territoriali del Basso Piemonte (Langhe e Monferrato) e dell’entroterra ligure come riferimento per lo sviluppo di un progetto di Land Art che seguendo un filone tematico legato alla storia e alla tradizione del territorio, possa creare un percorso turistico legato appunto all’arte della terra. I benefici che ne possono derivare sono diversi: promozione dei prodotti della tradizione locale, sviluppo di percorsi tematici, promozione di un turismo sostenibile, valorizzazione di aree rurali e paesaggi incontaminati.

In definitiva, la Land Art rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo del turismo outdoor, offrendo un’esperienza unica e sostenibile che valorizza il paesaggio, promuove la cultura e crea nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali.