Salone dell’agroalimentare a Finalborgo, spettacoli teatrali, concerti ed eventi culturali: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Musica, cultura, spettacoli teatrali e mercatini, ma anche gusto con il ritorno del Salone dell’Agroalimentare a Finalborgo. Il fine settimana sarà ancora un volta ricchissimo di appuntamenti che sapranno soddisfare tutte le esigenze e le età. L’unica incognita per gli appuntamenti all’aria aperta potrebbe essere il maltempo (che ha già causato il rinvio della Festa dell’Outdoor ad Albenga). Ma ora entriamo quindi nel dettaglio degli eventi di sabato e domenica.

TORNA IL SALONE DELL’AGROALIMENTARE

Dall’8 al 10 marzo sarà organizzata la XX edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel Centro Storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. La collaborazione con gli Enti Partner: Regione Liguria, Comune di Finale Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Provincia di Savona ha fatto sì che si potesse organizzare un evento sempre più attrattivo per il pubblico.

20 anni di Salone saranno festeggiati con un tripudio di eventi e la presenza di espositori che andranno ad animare il Complesso Monumentale di Santa Caterina nei suoi Chiostri, Oratorio de’ Disciplinanti e Auditorium, Piazza Santa Caterina, Piazza Aycardi, Piazza Porta Testa, Piazza Garibaldi ed il Teatro Aycardi che ospiterà una mostra fotografica di Claudia Oliva, Francesca Cavallini, Francesco Bianchi dedicata alla “Forza delle Donne” e curata dal Centro per non subire violenza Martina Rossi.

Il programma del Salone prevede un ricco calendario di eventi:

– presso la Sala Liguria si svolgeranno i laboratori di degustazione a cura delle aziende agricole presenti al Salone ed i professionisti del comparto enogastronomico ligure;

– presso la Vision Plaza saranno organizzati gli Showcooking a cura dell’Unione Regionale Cuochi di Liguria, gli incontri tematici ed i convegni tecnici e sarà allestita la mostra con i fiori di Sanremo grazie al contributo di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura e al Marketing territoriale. La mostra sarà curata dal Distretto Florovivaistico della Liguria;

– presso la Piazzetta delle Aromatiche sarà allestita una aiuola dedicata alle erbe aromatiche della Liguria e alla manifestazione Aromatica del Comune di Diano Marina e della Camera di Commercio Riviere di Liguria,

– presso la saletta multimediale saranno proiettati i video dei prodotti di Liguria e di Finale Ligure My Perfect Place;

– presso il Teatro Aycardi sarà allestita la mostra “La Forza delle Donne”;

– all’interno dell’Auditorium nella giornata di domenica 10 marzo, si svolgeranno le attività promozionali di Assaggia La Liguria che vedrà la presenza dello Chef Alessandro Dentone,

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguri.

AL TEATRO GASSMAN ARRIVA DANILA STALTERI

La Rassegna Teatrale invernale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi prosegue sabato 9 marzo ore 21 con lo spettacolo “…Manco fossi Laura Chiatti…”, di e con Danila Stalteri, già apprezzata dal pubblico nella scorsa stagione con il suo monologo comico “Odio i monologhi (però li faccio)”. L’attrice, autrice e straordinaria multi-interprete di questo divertente one-woman show, si cimenta in caleidoscopiche trasformazioni da un personaggio all’altro, all’insegna dell’ironia e del divertimento. Sul palco dunque non uno ma tanti personaggi diversi, che si avvicendano a ritmo incalzante.

“Sabato 9 marzo – dicono gli organizzatori di I.So Theatre – gli spettatori parteciperanno ad un vero e proprio viaggio in compagnia di personaggi incredibili, con travestimenti, canzoni e ironia… perché senza un approccio leggero e scanzonato, senza la capacità di non prendersi mai troppo sul serio, non sarebbe possibile essere un vero attore. E Danila Stalteri (con l’accento sulla “a” come sottolinea lei nel breve videoclip promozionale dello spettacolo) è senz’altro un’Attrice con la A maiuscola, eclettica, istrionica e capace di coinvolgere e divertire tutto il pubblico”.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “IL SUON DI LEI”

Sabato 9 marzo, alle 21, l’Antico Teatro Sacco di Savona si tinge di rosa con “Il suon di lei”, spettacolo teatrale con musica dal vivo con Noma (Greta Dressino), il tenore Rino Matafú, Claudio Cinquegrana alla chitarra , Luca Felice alle tastiere , Massimo Trigona al basso, Alfio Badano alla batteria. Video e grafica Stefano Stacchini Testi di Gloria Bardi. Musiche di Luca Felice. Arrangiamenti di Claudio Cinquegrana. Regia BaSta per Gli Amici di Babouche. Lo spettacolo è composto da 8 brani canori originali (autori: Bardi, Felice) inseriti nella cornice narrativa di una fiaba in cui due personaggi vanno in cerca della voce femminile perduta e lo fanno attraverso l’evocazione di 8 donne, distanti nello spazio e nel tempo, accomunate dall’aver in vita superato ciascuna un proprio confine: guerra, stigma, abbandono, prigionia dorata, dittatura, pregiudizio di genere, rinnegamento. Le donne cantate sono: Margherita Hack, Mia Martini, Jeanne Hébuterne, Simonetta Vespucci, Marlene Dietrich, Azucena Villaflor, Artemisia Gentileschi, Maria Callas.

IN SALA ROSSA L’INCONTRO CON L’EX PRIMARIO GARZARELLI

Sabato 9 marzo, alle 18, nella Sala Rossa del Comune di Savona ci sarà invece l’incontro con l’ex Primario dell’Ospedale S.Paolo di Savona Salvatore Garzarelli e la presentazione del libro “I parti della mia vita” (Il Canneto Editore), introduce Renata Barberis. Letture a cura di Tiziana Casapietra. A cura della libreria Ubik.

Attraverso descrizioni talvolta tragiche, altre volte allegre e in alcuni casi addirittura grottesche, in questo libro l’autore, ostetrico-ginecologo di lungo corso ed ex Primario nell’Ospedale San Paolo di Savona, con un linguaggio semplice e “cordiale” ci apre le porte delle sale parto dove ha lavorato per raccontarci i vari aspetti tecnici e psicologici di un’esperienza molto spesso centrale nella vita di una donna come anche nella formazione di intere famiglie. Garzarelli mette sempre in primo piano il proprio impegno per contrastare l’aggressività (e gli ostacoli) che la nostra società, pur difendendone il valore, ha a lungo dimostrato e tuttora dimostra nei confronti della gravidanza. Non mancano, nel ricco bagaglio della sua intensa vita professionale, il ricordo di drammatiche esperienze abortive, con il dolore e gli affanni che queste comportano, e neppure quello delle difficili scelte che molte donne si trovano a dover affrontare di fronte al tema della maternità.

A LOANO IL MERCATINO MESTIERI IN PIAZZA

Sabato 9 marzo dalle 10 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. rtigiani professionisti ed artisti specializzati daranno il “benvenuto” alla primavera esponendo i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A SAVONA IL PRIMO CAMPIONATO DEL PESCE D’APRILE

Si terrà domenica 10 marzo, presso i Giardini Serenella della SMS Fornaci (corso Vittorio Venerto –Savona) la prima edizione del Campionato del Pesce d’Aprile Dolce di Savona- Premio L’Anciua. Non si trovano documenti che datino con certezza da quando questo dolce sia entrato nella tradizione savonese e, ancora una volta, l’origine sembra nascere dalla storica rivalità mai sopita tra le città di Savona e Genova dai tempi dell’interramento del porto e dall’abbassamento di tutte le torri cittadine avvenuto nel 1528 dopo la conquista definitiva della città da parte della Repubblica di Genova.

La leggenda narra che ai tempi della dominazione genovese, il Doge, in visita al quartiere Fornaci, venne attorniato dai pescatori che per burla gli appesero un pesce finto sulla schiena. Il Doge non aveva probabilmente un gran senso dell’umorismo e, offeso, minacciò rappresaglie. Fu allora che i pescatori per calmarlo andarono dalle loro mogli e gli chiesero di preparare un dolce unico che potesse placare l’ira del Doge. E fu così che venne ideato questo dolce. Leggenda o storia vera, la certezza è che solo nella città della Torretta si prepara questa torta dalla forma di pesce.

CONCERTO AL FEMMINILE A VARIGOTTI

Anche quest’ anno l’Accademia Musicale del Finale festeggia la giornata dedicata alle donne con un Concerto tutto al femminile.

Domenica 10 marzo alle ore 17 presso il Centro Fontana a Varigotti le mimose saranno dedicate alle “Donne in Concerto”. Sarà un pomeriggio che vedrà impegnate le allieve dei corsi di canto e musica dell’ Accademia con i loro repertori, intrecciando voci a brani eseguiti con gli strumenti studiati.

L’ ingresso è libero e gratuito.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 9 MARZO torna l’appuntamento con lo slow #trekking e le passeggiate nei sentieri del Monte Trabocchetto con gli amici asinelli: #benessere, #relax e momenti di condivisione tra natura e territorio… (al termine possibilità di slow lunch presso il servizio bar-ristoro su prenotazione). Dalle ore 10.00 alle 12.00.

Al pomeriggio, alle ore 16.00, spazio al collaudato format VITA IN MANEGGIO, un laboratorio dedicato al mondo equestre a misura di bambino: pulizia della stalla, realizzare una treccia di fieno, pulizia del manto e degli zoccoli…

DOMENICA 10 MARZO dalle ore 10.00 il DONKEY SUNDAY, una mattinata speciale in compagnia degli asini immersi nella natura e uno speciale “Sunday lunch” fornito dal chiosco-bar “Il Vagabondo” (dalle ore 10.00).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 GIOCHI IN SELLA, attività ludica e interattiva con gli amici #asini e #cavalli.

Alle ore 16.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, una delle attività ludiche preferite dai bambini per stringere la relazione con i nostri amici orecchie lunghe, le spazzolate, la conduzione, gli slalom e altri giochi in loro compagnia.

E ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

