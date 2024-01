Concerti, teatro, mostre e fiere: ecco gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Savonese. Gennaio prosegue all’insegna del divertimento, della cultura e dello spettacolo. Anche in questo fine settimana saranno tantissimi gli eventi in tutta la provincia adatti a tutte le età: teatro (con il noto volto della televisione Roberto Ciufoli che sarà a Savona), musica, spettacoli, conferenze, presentazioni letterarie e mostre. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

DUE ENFANT PRODIGE A FINALE

Settimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato 20 Gennaio ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà una giornata dedicata ai giovani con il Kaleidoscopio Ensemble proveniente dal Molise: CHRISTIAN PIO NESE: flauto, ottavino e pianoforte; MASSIMILIANO NESE: trombone; GIUSEPPE NESE: flauto, ottavino. Il progetto artistico “Kaleidoscopio Musicale” nasce con il preciso intento di proporre un concerto inconsueto sia per tipologia di formazioni strumentali che si avvicendano con una serie di impasti sonori diversi, in grado di suscitare nell’ascoltatore nuove emozioni, sia per diversificazione del repertorio proposto. Questo ensemble unisce due “enfant prodige” Christian Pio e Massimiliano, che non sono soltanto dei portenti musicali ma si esibiscono con strumenti non comuni quali l’ottavino ed il trombone insieme al padre Giuseppe Nese flautista. Kaleidoscopico spazia dalla musica barocca alle colonne sonore con incursioni in diversi periodi e stili musicali.

Qui il programma completo dell’evento

INCONTRO DEDICATO ALLA BOHEME DI PUCCINI

Sabato 20 gennaio, alle 21, a Palazzo Doria a Loano si terrà una conferenza a carattere divulgativo sul percorso di ricerca artistica che ha condotto Giacomo Puccini a scegliere il romanzo di Henri Murger “Scènes de la vie de bohème“ per la sua “Bohème“. La conferenza è tenuta dal Maestro Massimo Carpegna, già vice direttore del Conservatorio di Stato “Vecchi Tonelli“ di Modena, Visiting Professor all’Accademia di Londra (LPMAM) e compositore di fama internazionale. Concluderà la conferenza una breve esibizione del soprano Kateryna Makhnyk. L’evento è promosso dall’Associazione delle Arti Legami in collaborazione con UNITRE Loano e ha il sostegno del Comune di Loano e della BPER Banca. Ingresso libero.

Qui i dettagli sull’evento

INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI ALLE OFFICINE SOLIMANO

Ai Cattivi Maestri di Savona Torna la rassegna Sprirali finanziata dalla Regione Liguria e realizzata in collaborazione con altri 4 teatri liguri, a presentare “FINORA” del Teatro dell’Ortica, la ricerca personale di due artisti all’interno delle identità del maschile e del femminile, attraverso i pretesti e le maschere della drag queen e della faux queen.

Al Raindogs House sabato 20 gennaio FRUIT OF THE DOOM NIGHT: TENEBRA + BOTTOMLESS + MASO DJSET due tra le band più rappresentative della nuova scena italiana Doom e Heavy Psych arrivano sul palco del Rain in occasione di questa prima oscura serata.

Qui i dettagli sugli eventi

DIBATTITO SUL “FASCISMO RIMOSSO”

Domenica 21 gennaio, alle ore 18, presso la libreria Cento Fiori di vi Ghiglieri a Finale riprendono gli incontri della rassegna “Finale Aperto – Dibattiti sul Presente” promossa dal Comune di Finale Ligure e curati da Mimmo Lombezzi in collaborazione con la Associazione Cento Fiori Eventi. Ospite della serata sarà Daniele Biacchessi, giornalista e scrittore, autore del libro e docufilm “Stragi d’Italia – Ombre nere 1969-1980”, che interverrà sul tema “Il fascismo rimosso”.

Leggi tutto quello che c’è da sapere

A LOANO LA FIERA DI SAN SEBASTIANO

Si terrà domenica 21 gennaio in corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di San Sebastiano, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Qui il programma

AL TEATRO DELLE UDIENZE LA GRANDE BUGIA

Al Teatro delle Udienze di Finalborgo, Domenica 21 Gennaio, alle 16, andrà in scena lo spettacolo “La grande Bugia”, di Maria Grazia Pavanello con Federico Ferrando e Riccardo Tortarolo. Lo spettacolo, per bambini dai 6 anni in su, vuole far riflettere grandi e piccini su quali sono i limiti delle bugie: esistono bugie buone e bugie cattive? Oppure: esistono le bugie?

Tutti gli eventi del Palazzo del Tribunale organizzati da Baba Jaga Arte e Spettacolo sono patrocinati dal Comune di Finale Ligure, una stagione ricca di unici appuntamenti, consultabile online sul sito: www.teatrodelleudienze.org.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3515699339.

Qui tutte le informazioni

ROBERTO CIUFOLI AL TEATRO SACCO

Domenica 21 gennaio, alle ore 18 e alle ore 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona andrà in scena “Oh! Diss’ea … viaggio di un uomo solo con equipaggio” di e con Roberto Ciufoli.

Con musiche dal vivo a cura di Maurizio Camardi. Si tratta di una personalissima riscrittura dell’Odissea per un’approfondita analisi comica: dopo il lungo assedio di Troia Ulisse è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope lo ha bighellonato per dieci anni prima di trovare la strada di casa? Ulisse è l’immagine dell’uomo moderno o è semplicemente un distratto?

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI

TEL: 331.77.39.633

Qui la presentazione dell’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 20 GENNAIO appuntamento con lo slow #trekking e le passeggiate nei sentieri del Monte Trabocchetto con gli amici asinelli: #benessere, #relaxtime e momenti di condivisione tra natura e territorio… E per i partecipanti, su prenotazione, pane, salame e formaggette tutte local e vino!

Alle ore 14.00 spazio a una delle novità offerte dal parco natura di #pietraligure, “Pony Agility”, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo.

Alle ore 16.00 altra novità tra le attività di AsinOlla: la “Merenda dell’asino”, un nuovo interessante e divertente momento di socializzazione con gli asini a partire dalla condivisione (si fa per dire) della merenda!

DOMENICA 21 GENNAIO spazio ancora a un nuovo format organizzato dallo staff dell’Asd pietrese, il “Donkey’ Sunday”, una mattinata speciale in compagnia degli asini immersi nella natura e uno speciale “sunday lunch” fornito dal chiosco-bar “Il Vagabondo” (alle ore 10.00).

Alle ore 14.00 il programma prosegue con il “Battesimo della sella”. Possibili lezioni e passeggiate su prenotazione per adulti e bambini. Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

Qui tutte le informazioni

