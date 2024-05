Calcio, Multedo vs Savona LIVE: chi perde resta in Prima Categoria

Multedo 0 – Città di Savona 0

73′ Bruno rimane a terra dolorante, forse ha appoggiato male il piede.

70′ Savona tonico che sta giocando molto palla a terra e chiudendo il Multedo nella propria metà campo. Primo cambio nei biancoblù, esce Barone ed entra Beani. Non cambia nulla. Mezzala per mezzala.

68′ Mazzei semina il panico nell’area del Savona con una serpentina sul fondo. Mette al centro ma la palla scorre senza trovare scarpini granata pronti a calciare.

il rigore parato da Bova nel primo tempo

66′ Vignon e Mazzei per Bisio e Morelli nel Multedo.

60′ Biffi predica calma e invita i suoi a proseguire sulla strada del gioco e delle trame palla a terra. In questo momento sta funzionando. Col Savona che ha alzato il suo baricentro.

59′ Perucchio entra duro su Cherkez. Niente giallo, come forse lo avrebbe meritato lo stesse Cherkez per un calcetto a palla lontana in precedenza. Parodi respinge poi con i pugni la punizione.

55’Multedo pericolo da corner. Morelli indirizza verso il centro dell’area. Bellicchi colpisce ma il pallone scontra un giocatore del Savona, si impenna e va sul fondo. Sul corner seguente, Bova blocca in due tempi.

49′ Il Savona prova a riversarsi in avanti.

46′ Parte forte il Multedo. Schiano crossa bene dalla destra. Degl’Innocenti non trova per poco l’impatto col pallone.

Secondo tempo

45’+3 Si chiude qui il primo tempo, con un corner di Pondaco e una bella zuccata di Rapetti potente ma alta sulla traversa.

43′ Rigore per il Multedo! PARA BOVA! Morelli si presenta sul dischetto, prende la rincorsa colpisce il terreno prima di impattolaare il pallone, ne scaturisce una conclusione debole e centrale che Bova respinge. Il rigore se lo era conquistato lo stesso Morelli incuneandosi in area e subendo fallo da Pondaco.

42′ Calciato teso, colpo di testa che si spegne alla sinistra del portiere.

40′ Corner del Multedo. Un paio di giocatori granata colpiscono in area ma senza indirizzare bene. Palla alta.

34′ Pondaco, il più vivace dei suoi, conquista una punizione sul lato destro dell’area del Multedo. Corner ravvicinato. Barone batte malissimo colpendo la barriera e dando il là al contropiede casalingo. Anche questo senza esito. Tiro da fuori con la palla abbondantemente alta.

30′ Pondaco salta un uomo e prova il tiro dalla distanza. Deviazione e angolo, da cui non scaturisce però un’occasione.

28′ Partita decisamente bloccata. Non c’è una squadra che prevale a livello di gioco, con frequenti ribaltamenti di fronte. Ma senza occasioni

14′ Buona ripartenza del Savona. Barone lancia lungo per Romano, che stoppa e si accentra. Scarico per Pondaco. Conclusione velenosa dalla distanza parata da Parodi che mette in corner. La difesa del Multedo libera senza problemi dopo la battuta del corner.

12′ Cross di Pondaco dalla destra per la testa di Romano. Bruno ven appostato libera l’area di testa.

7′ Si fa vedere anche il Multedo. Conclusione di Biffi da dentro l’area ma senza precisione. Palla alta.

6′ Il Savona prova a costruire, punizione da zona centrale di Barone. Mette in mezzo ma nessuno riesce a impattare la sfera che attraversa tutta l’area piccola prima di finire sul fondo.

Modulo 4-3-1-2 per il Savona. Rizzo vertice basso del rombo. Ai lati Barone e Cherkez. Vertice alto Pondaco. Tandem offensivo con Rapetti e Romano.

1′ Si parte. Grande tifo da parte del Multedo, si sentono però anche gli incitamenti dei savonesi giunti al Pertini. Biancoblù con i classici striscioni. Completo granata per i padroni di casa.

Arbitro: Rodio di Genova, Massa di Chiavari e Penasso di Albenga

Primo tempo

Multedo: 1 Parodi J, 22 Perucchio, 5 Bruno, 4 Bellicchi, 3 Chirivino, 15 Giulianino R, 14 Schiano, 21 Degl’Innocenti, 11 Donato, 10 Morelli, 23 Bisio. A disposizione: 12 Manzoni, 7 Vignon, 17 Frulli, 13 Parodi A, 2 Cherici, 26 Giulianino A, 9 Mazzei, 8 Oggianu, 24 Tacchino. Allenatore: Alex Bazzigalupi.

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu (C), 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Matarozzo, 6 Barone, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Pondaco, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Brazzino, 14 Covelli, 15 Kuci, 16 Ndiaye, 17 Palumbo, 18 Calcagno, 19 Panucci, 20 Beani. Allenatore: Roberto Biffi

Genova. Gli ultras al campo, più di 600 persone settimana scorsa all’Olmo-Ferro. Il Savona vuole diventare grande. Se fuori dal campo i dirigenti si stanno adoperando per settore giovanile e struttura nel complesso, la scalata delle categoria non è materia solo “tecnica” ma dipende da un pallone rotondo, da un episodio, dalla sorte oltre che dalla tecnica, dalla corsa e dalla tattica. Tanti fattori che fanno non bastare gli investimenti economici . Oggi a Multedo, senza gli ultras – presenti però ieri all’ultima seduta – a cui non sono andati giù i 50 posti riservati dalla squadra di casa, gli Striscioni devono vincere per alimentare il sogno Promozione. In caso di sconfitta, si prospetta un’altra stagione, la quarta, in Prima Categoria. Chi passa, andrà alla “final 5” regionale, in cui ben tre posti dovrebbero garantire il salto nella categoria superiore.