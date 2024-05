Calcio, a tutto playoff/playout: i risultati in Eccellenza, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza

In una gara molto delicata e agonistica, sotto tutti i punti di vista, passa la Cairese di mister Boschetto. Visto il piazzamento nella regular season, i gialloblù in finale playoff contro il Rivasamba avranno un unico risultato possibile: la vittoria.

Prima Categoria “A”

Playout: Plodio vs Virtus Sanremo 2-0

Il Plodio batte 2-0 la Virtus Sanremo grazie alle reti di De Madre e Ntensibe e fa un passo in avanti decisamente importante. Prossima settimana in terra sanremese l’appuntamento decisivo: i valbormidesi dovranno mantenere il vantaggio complessivo per poter gridare alla salvezza.

Prima Categoria “B”

Un gran gol di Apicella, insieme alla parata del rigore da parte di Bova, portano gli striscioni a giocarsi la fase regionale che permetterà il salto in Promozione ad almeno due squadre. Se ne aggiungerebbe una terza in caso di Serie D per Cairese o Rivasamba.

Il girone del Città di Savona: Argentina Arma, Brugnano, Panchina, Suberba.

Playout: Lido Square vs Rossiglionese 2-0

Un doppio vantaggio da difendere anche per il Lido Square contro la Rossiglionese. Questi ultimi, dopo il pareggio amaro contro la Letimbro, devono realizzare una domenica perfetta per poter avere speranze di salvezza.

Seconda Categoria “B”

Il gol di Ahmed regala la finale playoff al Pallare che, per provare a concretizzare il sogno del salto di categoria, dovrà vedersela in 180 minuti (o forse più, chi lo sa) con il Mallare.

Playout: Veloce vs Murialdo 4-0

Un poker liberatorio per la Veloce contro i valbormidesi, che porta i granata a sfidare la Nolese nel doppio confronto contro la Nolese che avrà inizio settimana prossima.