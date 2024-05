Prima Categoria. Savona ai playoff regionali, esulta Santucci: ”Messo giù un altro pezzo, adesso viene la parte più lunga e difficile”

Savona. “Abbiamo messo giù un altro pezzo, adesso viene la parte forse più difficile e più lunga, ma piano piano stiamo raggiungendo il nostro obiettivo”. Un’ambizione consapevole e una palpabile emozione. Sono esattamente questi elementi che sono emersi dall’intervista rilasciata dal presidente del Città di Savona Enrico Santucci, intervenuto al termine del match che ha permesso al sodalizio biancoblù di approdare alla fase regionale dei playoff.

“Ai ragazzi in allenamento ho detto che l’avremmo portata a casa – ha proseguito il numero uno del club -. C’è la consapevolezza di poter contare su un gruppo veramente compatto, unito, con un gran carattere. La partita di oggi non era facile soprattutto dal punto di vista nervoso però l’abbiamo affrontata nella maniera migliore. Alcune scelte tattiche del mister si sono rivelate vincenti, il resto è storia. Se il gol di Apicella si fosse visto in un campo di Serie A verrebbe mostrato per una settimana intera, quella segnata da lui è una rete che vale un campionato. Non ci sono meriti particolari per nessuno perchè sono tutti meritevoli. Ognuno ha fatto il proprio e lo ha fatto con abnegazione. Di fronte avevamo un avversario veramente importante che ci ha fatto sudare, ma alla fine noi esultiamo”.

I ‘Pessimi Elementi’ e la ‘Brigata 1907’, gruppi di tifoseria organizzata supporter del Savona, non erano presenti al “Pertini” per dimostrare tutta la propria contrarietà rispetto al numero di posti concessogli loro, ma hanno comunque fatto sentire tutta la propria vicinanza alla squadra presentandosi il giorno prima del match al “Briano” di Savona (campo dove si sono allenati i biancoblù): “Ieri sera gli ultras sono venuti al campo di Santuario per incitare la squadra. Oggi devo dire che chi non è venuto oggi si è perso una corsa, è stato tutto molto coinvolgente nonostante le polemiche della vigilia”.

Adesso questo weekend sarà turno di riposo per il Savona, squadra che domenica prossima esordirà a Lagaccio (Genova) contro il Superba 2017: “Per la fase regionale metteremo in campo il solito impegno. Inizia un altro percorso, abbiamo tutte le intenzioni di arrivare in fondo e per farlo impiegheremo tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Tutto ciò dimostra la crescita esponenziale della società, abbiamo iniziato in sordina e sta finendo in gloria. A questo punto qualsiasi sia il risultato del girone abbiamo fatto più di quello che anche il più ottimista si potesse aspettare. Abbiamo un gruppo meraviglioso sia di calciatori che di dirigenti”.

Infine Santucci ha concluso dichiarando: “Il Savona in Prima Categoria non si può sentire, adesso abbiamo la capacità di cancellare questa fase in una categoria che non si adatta a chi il prossimo anno si chiamerà Savona Fbc 1907. Ce la metteremo tutta, i ragazzi sono in palla”.