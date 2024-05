Eccellenza, Cairese in finale playoff: Pietra Ligure battuto 2-0 in una gara di grande nervosismo

CAIRESE 2 (55′ Sogno, 85′ Anselmo) vs PIETRA LIGURE 0

90+8′ Finisce qui! Avanza la Cairese dopo 90 minuti di battaglia.

90+4′ Ultimi minuti di enorme tensione, Cocco indiavolato. Espulsi anche Rovere e Facello.

90′ Sette minuti di recupero per le speranze del Pietra di tornare in partita.

88′ In campo Facello, fuori Turone: cambio anche per la Cairese, dettato da Boschetto che segue dal lato opposto rispetto alle panchine.

87′ Ultimi innesti dalla panchina, nel Pietra in campo Mehmetaj al posto di Odasso.

85′ Partita chiusa! Riparte la Cairese, Anselmo si lancia in fuga verso la porta superando Gasco e realizza il gol del raddoppio. Non basta la deviazione di Vernice, gialloblù a un passo dalla finale regionale.

83′ Si infrange sulla barriera il tentativo del 14 biancoceleste. Intanto in campo l’altro 14, Lazzaretti, che entra al posto di Hernandez.

81′ Fallo su Rovere, Sancinito può colpire dalla sua mattonella. Pericolosa punizione per il Pietra.

79′ Sancinito ci prova su punizione, ancora una volta attento Scalvini che respinge.

76′ Rovere vicino al gol, destro di controbalzo dal limite deviato in corner da Scalvini. Sempre più alto, nel frattempo, il livello di nervosismo in campo: forse una partita così delicata meritava una diversa attenzione arbitrale.

71′ Succede di tutto al Brin: gol annullato a Hernandez per fuorigioco, dopo un dubbio fallo di mano nell’area biancoceleste, e poco dopo doppia ammonizione per Sogno. Partita clamorosamente riaperta, padroni di casa in dieci uomini.

69′ Gioco fermo, a terra Sogno che riceve l’assistenza dello staff medico.

66′ Sfiora il pari il Pietra! Avanza Anich, pallone morbido al centro per la testa di Andreetto che colpisce la traversa. Poi ancora pericolosi i biancocelesti con il tentativo al volo di Gasco respinto da Scalvini.

65′ Doppio cambio nel Pietra: Andreetto al posto di Gabriele Insolito, Dominici al posto di Lufi.

62′ Crova continua ad ammonire, stavolta punito Pili. Metro arbitrale decisamente severo.

58′ Altro nome sulla lista dei cattivi: ammonito Sassari, anche se inizialmente l’arbitro eveva estratto per errore il rosso. Intanto cambia gli scarpini Gimmy Insolito.

55′ Cairese in vantaggio! Eccolo Silvestri, con il corner a uscire che arriva sulla testa di Sogno. Il 9 non sbaglia e fa centro, padroni di casa avanti nel punteggio.

54′ Giallo anche per Gasco, fermata la ripartenza di un fin qui opaco Silvestri.

53′ Sfreccia Anselmo sulla sinistra, ma il 3 non riesce a concretizzare l’azione e porta il pallone sul fondo. Il Pietra sembra comunque soffrire gli attacchi sugli esterni dei padroni di casa.

49′ Sullo sviluppo del calcio piazzato arriva a colpire al volo dal limite Rovere: palla alta.

48′ Si riparte con un’ammonizione, per rimanere in tema con il primo tempo: sanzionato Turone per l’entrata su Anich. L’arbitro aveva lasciato proseguire per il vantaggio e il Pietra conquista così un corner.

Tutto pronto, comincia la ripresa!

Secondo Tempo

45+3′ Finale concitato di primo tempo, ora la Cairese dovrà affrontare la ripresa con Gandolfo come guida tecnica. Intanto sulla via degli spogliatoi ammonito anche Odasso.

45′ Fallo di Anselmo su Lufi, intervento punito con il giallo. Ha rischiato qualcosa di più il 3 della Cairese. Si accende una mischia nella zona delle panchine, rosso per Boschetto!

42′ Fase del match più confusa, tanti duelli aerei e minore precisione nei passaggi. Del resto era complicato mantenere i ritmi del primo quarto di gara.

36′ Cresce il Pietra, tentativo di Gasco dal limite dell’area. Conclusione debole e centrale, blocca Scalvini.

34′ Timida offensiva biancoceleste dopo diversi minuti a tinte gialloblù: cross di Guaraglia dalla sinistra, colpo di testa di Rovere che finisce sul fondo.

32′ Altra opportunità per Sassari, pescato dal traversone di Garbarino. Il 7 si destreggia in una sforbiciata che non ottiene l’effetto desiderato e non costituisce un pericolo.

29′ Tentativo velleitario di Sassari che prova a colpire con un sinistro ad effetto. Pallone che non impensierisce Vernice. Intanto altro cartellino giallo estratto da Crova, finisce sul taccuino Gimmy Insolito.

26′ Traversa per la Cairese! Corner dalla sinistra battuto da Anselmo, palla tagliata che Garbarino cerca di spedire in porta, trovando però la respinta del legno. Successivamente bravo Vernice ad allontanare la sfera e sventare definitivamente la minaccia.

24′ Intervento di Gasco ai danni di Sogno, il 18 di Cocco non viene punito con il cartellino. Protesta un Boschetto molto acceso in questo primo tempo.

21′ Ammonito capitan Boveri, steso nella metà campo ospite Gabriele Insolito.

20′ Difficile per il Pietra, abituato a costruire con i suoi difensori, evitare lanci lunghi. Fino a questo momento asfissiante il pressing alto della Cairese.

17′ Azione convulsa della Cairese che si conclude con il destro di Anselmo sopra la traversa. Ma prima, due contatti dubbi in area sui quali il direttore di gara ha lasciato correre.

15′ Finisce a terra Gianmarco Insolito, secondo intervento ai suoi danni in questo avvio di gara. Chiaramente è lui l’osservato speciale per i difensori di Boschetto.

12′ Primo giallo anche per i biancocelesti, sanzionato il fallo di Anich su Graziani.

10′ Pericoloso il Pietra! Vicino al vantaggio ospite Anich che non trova la porta. Colpo da una parte, risposta dall’altra: partita bellissima.

8′ Stavolta è Sogno a subire fallo, intervento irregolare di Sancinito all’incrocio delle linee dell’area di rigore.

6′ Risponde il Pietra con Rovere, atterrato da Sogno (ammonito) sulla corsia di destra. Punizione per i biancocelesti, salgono le torri.

4′ Prima grande chance per la Cairese: cross dalla sinistra di Sassari, pescato Hernandez sul secondo palo che calcia al volo, palla alta di un soffio. Subito alta intensità al Brin.

Fischia l’arbitro, si parte!

Primo Tempo

Nel pre-partita la premiazione per le 100 presenze in maglia gialloblù di Emanuele Boveri e per il titolo di miglior marcatore del campionato di Eccellenza di Santiago Sogno. Ultimi attimi di calma prima di addentrarci nella tensione di una sfida cruciale.

Le scelte dei due allenatori:

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 G. Graziani, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione di mister Boschetto: 12 Basso, 13 La Rosa, 14 Lazzaretti, 16 Facello, 17 Bogarin Martinez, 18 T. Graziani, 19 Chiarlone, 20 Delishi.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 7 Gi. Insolito, 10 Rovere, 13 Anich, 14 Sancinito, 17 Odasso, 18 Gasco, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 2 Andreetto, 5 Pescio, 8 Puddu, 9 Dominici, 11 Mehmetaj, 15 Capocelli, 16 Varaldo, 19 Franco.

La direzione di gara è affidata a Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, affiancato dagli assistenti Pietro Campazzo (Genova) e Federico Di Benedetto (Novi Ligure).

Cairo Montenotte. È il giorno di una sfida che dà lustro all’intera provincia di Savona: si sfidano Cairese e Pietra Ligure nella semifinale regionale dei playoff di Eccellenza. Uno snodo decisivo per la stagione di queste due compagini che affrontano questa sfida con due condizioni psicologiche differenti. Infatti, questa partita l’abbiamo presentata attraverso i verbi “dovere” e “potere”. La Cairese deve andare avanti per rispettare i favori del pronostico, mentre il Pietra può passare il turno avendo comunque la consapevolezza di aver già superato le aspettative.

Difficile stabilire una favorita in gare come questa, ma la Cairese ha dalla sua la possibilità di giocare con due risultati su tre a disposizione. Infatti se dopo i tempi supplementari il risultato dovesse essere ancora in equilibrio, i gialloblù supererebbero il turno grazie alla miglior posizione nella stagione regolare. Inoltre la squadra allenata da Riccardo Boschetto è stata la miglior difesa casalinga del campionato, subendo solo 13 reti. Insomma, i padroni di casa partono avvantaggiati, anche per le due vittorie negli scontri diretti in campionato. Tuttavia, il Pietra ha dimostrato di meritare questo palcoscenico e sogna di giocarsi le proprie carte nella finale di settimana prossima contro il Rivasamba.