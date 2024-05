Cairese. Sogno re dei cannonieri, Boveri fa “100” in gialloblù

Cairo Montenotte. Un prepartita di premiazioni quello del match tra Cairese e Pietra Ligure. Prima della semifinale playoff, la società valbormidese ha voluto consegnare due attestati di riconoscimento a due calciatori gialloblù tra i più esperti del gruppo.

“Boveri E. 100 volte in gialloblù”, questa la maglia data a capitan Emanuele Boveri per la sua centesima presenza alla Cairese. In posa insieme a lui il direttore del Novara Antonio Stinà.

Una targa, invece, consegnata dal presidente Fabio Boveri a Santiago Sogno, che si laurea capocannoniere del campionato per il secondo anno consecutivo. Con l’Albenga aveva toccato quota 21, in gialloblù sono 19 le marcature (20 contando quella di ieri).