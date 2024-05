Eccellenza, Rivasamba sconfitto dalla Cairese. Cesaretti: “Orgoglioso dei ragazzi, ma quel rigore…”

Difficile smaltire una delusione così cocente. Il Rivasamba, a cui bastava il pareggio al termine dei supplementari per andare agli spareggi nazionali, ha visto sfumare l’obiettivo a 6 minuti dal termine dei supplementari. Il rigore di Silvestri ha infatti sancito il definitivo 3 a 2 in favore della Cairese.

L’allenatore non polemizza ma lascia trasparire il grande sconforto misto a rabbia che era lampante al termine della gara tra dirigenti e giocatori orange, i quali hanno pesantemente contestato la scelta del direttore di gara di assegnare il penalty per il tocco di mano di un difensore in scivolata su tiro di Hernandez.

Così mister David Cesaretti a fine partita: “Difficile parlare in questo momento. C’è amarezza perché i ragazzi e il club avrebbero meritato questa soddisfazione per quanto fatto durante la stagione e in questa partita. Sono orgogliosissimo di loro. Andare avanti sarebbe stato un sogno. Sul campo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo. C’è rammarico per non aver concretizzato le occasioni, ma anche per l’enorme errore che ha causato il 2 a 2. Il calcio è così e bisogna accettarlo”.

“La società ha fatto un grande lavoro in questi anni ottenendo risultati importanti. Non ci siamo mai chiusi, perché chiudersi con squadre come la Cairese è pericoloso. Infatti, abbiamo avuto occasioni concedendo quasi nulla. Ha fatto una bella parata Cavagnaro su Garbarino. In tutta la partita abbiamo concesso praticamente nulla, ma siamo riusciti a prendere tre goal. Il rigore era parecchio discutibile a mio avviso. L’ho visto abbastanza bene, il tocco con la mano c’è stato ma era con la mano di appoggio dopo il tocco in scivolata. Io non l’avrei dato…Anche perché sono del Rivasamba. Per noi è un risultato difficilissimo da digerire ma sono fiero di far parte di questa società e di aver allenato per un po’ di tempo questi ragazzi. Società, settore giovanile e prima squadra hanno un grande futuro davanti”.