Eccellenza, Rivasamba vs Cairese LIVE: finale playoff da vincere per cercare la Serie D

RIVASAMBA 2 (3′ e 67′ Ferretti) – CAIRESE 2 (11′ Graziani G, 82′ aut Gualtieri)

Primo tempo supplementare

95′ Finisce qui. Serviranno i supplementari per decretare la vincitrice dei playoff di Eccellenza. In caso di pareggio al termine dei due tempi da un quarto d’ora sarà il Rivasamba a passare per il miglior piazzamento al termine della regular season.

94′ Ultimo minuto, ancora una chance per i gialloblù.

93′ Gargiulo stende Rovido. Punizione dal fondo vicinissimo all’area per il Rivasamba. Nulla di fatto, Gargiulo mette in angolo. Calciato poi troppo lungo.

90′ Cinque di recupero. La Cairese prova a chiudere all’attacco. Giallo anche per Queirolo.

89′ Silvestri tocca per Sassari, ma anche in questo caso pallone contro la barriera.

86′ Fallo di Porro su Hernandez. Punizione da buona posizione per la Cairese. Sulla barriera. Gabriel Graziani si avventa sulla sfera, Ferretti lo stende e viene ammonito. Altra punizione insidiosa per i gialloblù

85′ Schemi saltati. Ora è battaglia.

82′ Pareggio Cairese! Sassari gira al centro per l’inserimento di Graziani. Il portiere esce, Gualtieri svirgola e non riesce a impedire che la palla caramboli in rete

80′ Cesaretti inserisce Bacigalupo per Cusato.

79′ Finalmente una sgasata di Anselmo, che va sul fondo e mette al centro per l’accorrente Gargiulo. Colpo di testa sporcato da un difensore e parato da Cavagnaro. Poi, subito Rivasamba al contrattacco col subentrato Rovido che semina il panico in area e mette al centro. Boveri rinvia corto, ma il Rivasamba non ne approfitta.

74′ Chiarlone per Turone negli ospiti.

70′ Sani per Amato nel Rivasamba. La Cairese ha 20 minuti per almeno pareggiaee e andare ai supplementari.

67′ Clamoroso vantaggio del Rivasamba! Cairese tutta in avanti: Scalvini prova il rilancio. Ferretti salta girandosi di schiena, la palla finisce in porta.

65′ Thomas Graziani al posto di Lazzaretti nella Cairese. Attaccante per centrocampista.

60′ Anche la Cairese prova a far male in ripartenza. Coast to coast di Hernandez che poi calcia bene verso il palo più vicino. Cavagnaro si rifugia in angolo. Ritmi alti. Nei locali Baldassare lascia spazio a Lauro.

59′ Cairese in avanti. Punizione battuta al centro, il Rivasamba riesce a ripartire alla grande, Baldassare dal limite calcia. Scalvini si rifugia in corner.

56′ Uscita provvidenziale di Scalvini, che toglie la palla dai piedi di Cirrincione inseritosi in area dopo una bella ripartenza.

50′ La Cairese sembra entrata con piglio più propositivo e fraseggia meglio ma il Rivasamba non è di certo remissivo. Bella discesa palla al piede di Gualtieri, che entra in area. Poi Cusato calcia da posizione defilatissima ma alto.

47′ Scontro tra Silvestri e Oliveri. Ammonito il giocatore della Cairese.

45′ Rientra il Rivasamba in campo. La Cairese ha traacorso l’intervallo in campo per ricevere indicazioni da mister Boschetto attraverso la rete di recinzione.

Secondo tempo

45’+2 Finisce qui il primo tempo. Gli orange giocano un gran bel calcio in velocità e sugli esterni. Cosa che fatica a fare la Cairese, troppo “bassa” con troppi uomini visto che Sassari e Anselmo sono costretti a rinculare a tutta fascia. I gialloblù hanno spazzato puntualmente l’area senza però contrattaccare con azioni manovrate salvo in rari episodi.

45′ Due minuti di recupero. Azione avvolgente del Rivasamba, con Amato che ti testa manda sulla traversa.

41′ Gran recupero difensivo di Sassari. Lazzaretti lancia in verticale per Silvestri, che entra in area e va giù. Non c’è nulla per l’arbitro. Il centrocampista rimane a terra dolorante.

40′ Porro interviene su Graziani. Ammonito. Punizione da posizione laterale per la Cairese.

37′ Punizione di Silvestri da buona posizione. Sulla barriera, il centrocampista prova poi la conclusione di prima intenzione ma palla alta.

35′ Fallo di Baldassare su Silvestri in mezzo al campo sanzionato con il cartellino giallo.

30′ Cairese senza fronzoli in difesa. I tre centrali non provano mai a consolidare il possesso ma optano per la “spazzata lunga vecchio stile”. Un po’ perché non è il caso di rischiare, un po’ forse per provare a sfruttare la velocità di Hernandez. Fino a questo momento, tutto ciò non ha pagato in fase offensiva.

28′ Garbarino fatica a contenere Cirrincione che prova ad andargli via sulla sinistra. Giallo per il difensore della Cairese.

25′ Forse qualche parola di troppo costa a Cusato l’ammonizione, la prima della gara.

23′ Il Rivasamba manovra meglio e arriva spesso e volentieri sul fondo. La Cairese dopo lo sbandamento iniziale sembra ora tenere meglio il campo.

15′ Il goal ha subito cambiato l’inerzia della gara. Silvestri si inserisce bene, supera centralmente i difensori ma al momento di calciare da buona posizione è disturbato e manda fuori.

11′ Pareggio Cairese! A seguito del corner, Gargiulo stacca di testa. La palla sbatte per terra e poi schizza (difficile capire di chi è il tocco). La palla sbatte sul palo e poi rimbalza dentro. Inutile il tentativo di rinvio di Cavagnaro. Probabilmente il tocco decisivo è stato di Graziani.

10′ Finalmente Cairese in avanti. Silvestri batte una punizione al centro, la difesa organge si rifugia in corner.

Cairese col 3-5-2. Gargiulo al centro della difesa, ai suoi lati Garbarino a destra e Boveri a sinistra. Davanti alla difesa Graziani. Mezzali Lazzaretti e Silvestri. I “quinti” sono Anselmo a sinistra e Sassari a destra. Turone gioca avanzato a sostegno di Hernandez.

5′ Rivasamba ancora vicino al goal. Discesa sulla destra, cross al centro. Queirolo stacca solo in area ma di testa manda sopra sulla traversa. Inizio shock per la Cairese.

3′ Vantaggio del Rivasamba! Gualtieri calcia dal limite. Tiro centrale e non irresistibile, ma forse Scalvini lo vede partire tardi. Il portiere non trattiene e la palla resta lì. Facile tap-in di Ferretti visto che nessun difensore ha coperto adeguatamente il portiere.

1′ Cairese con la classica divisa gialloblù. Rivasamba in completo arancione con dettaglio grigio stile “pennellata” sulla maglia. La Cairese batte il calcio d’inizio.

Le squadre si preparano a entrare in campo. Nella Cairese, out per squalifica il centrocampista Facello e il capocannoniere del campionato Sogno. In panchina il vice Gandolfo, visto che mister Boschetto è stato espulso domenica scorso nella semifinale contro il Pietra Ligure.

Formazioni

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Graziani Gabriel, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Lazzaretti, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione: 12 Basso, 13 La Rosa, 14 Gjataj, 15 Chiarlone, 16 Graziani Thomas, 17 Bogarin, 18 Montano, 19 Delishi, 20 Canonica. Allenatore: Stefano Gandolfo (mister Riccardo Boschetto squalificato).

Rivasamba: 1 Cavagnaro, 2 Baldassare, 3 Gualtieri, 4 Ruffino, 5 Queirolo, 6 Porro, 7 Amato, 8 Cusato, 9 Oliveri, 10 Cirrincione, 11 Ferretti. A disposizione: 12 Assalino, 13 Del Corso, 14 Lasagna, 15 Bacigalupo, 16 Rovido, 17 Sani, 18 Lauro, 19 Bondi, 20 Bortolozzi. Allenatore: David Cesaretti.

Terna arbitrale: Cazacu di Albenga, assistito da Botto e Biase di Genova.

Regolamento

Sestri Levante. Allo stadio Andersen va in scena la finale playoff di Eccellenza tra Rivasamba e Cairese. I padroni di casa sono arrivati secondi e si sono qualificati direttamente a questa sfida. I gialloblù hanno chiuso terzi e sono passati attraverso la vittoriosa semifinale (2 a 0) contro il Pietra Ligure. In caso di parità, si andrà ai supplementari. Al termine dell’extra time, il pareggio farà qualificare alla fase nazionale il Rivasamba per il miglior posizionamento in campionato.

Fase nazionale

Chi passa sfiderà la formazione vincitrice del Girone “B” della Lombardia. L’eventuale finalissima sarà contro la vincitrice della semifinale nazionale tra la formazione dell’Umbria e quella della Sardegna. Percorso complicato ma se la Cairese vuole diventare grande già quest’anno, come da obiettivo candidamente dichiarato (finalmente qualcuno che l’ha fatto in barba alle dichiarazioni di rito), deve solo vincere.