Pietra Ligure, orgoglio e gratitudine per Matteo Cocco: “Ci siederemo nei prossimi giorni, ci sono delle basi per costruire qualcosa di bello”

Pietra Ligure. Finisce con una sconfitta in semifinale playoff la straordinaria stagione del Pietra Ligure. Il KO contro la Cairese non può certo cancellare un percorso che il mister Matteo Cocco ha definito “incredibile”. Orgoglio e gratitudine i sentimenti del tecnico biancoceleste al termine del match anche se, come in questo caso “non sempre gli esiti sono positivi”. E seppur non debba essere il titolo della partita, Cocco appare un po’ polemico dicendo: “Credo che tutti dovremmo aiutarci un po’ di più, svolgendo al meglio ognuno il proprio lavoro”. Forse, la critica è rivolta alla terna arbitrale, poi comunque elogiata dal tecnico, che ha diretto in maniera piuttosto confusa una sfida così delicata.

“Usciamo a testa altissima – commenta Cocco – e provo forte orgoglio per quello che hanno fatto i ragazzi. È stata una partita equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra”. Questa l’analisi a caldo dell’allenatore biancoceleste, anche stavolta soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi: “È giusto che l’attenzione sia su quello che il Pietra ha fatto, che è tanto, tanto, tanto”. Una partita difficile da gestire anche dal punto di vista emotivo, nella quale il lavoro anche psicologico è risultato importante: “Dovevo far percepire ai ragazzi che bisognava stare lontano dai guai. Bastava un niente per fare esplodere scintille, era necessario riportare la gara sui binari calcistici e nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio. Accettiamo il verdetto del campo con tanta rabbia, ma anche con tanto orgoglio”.

Certamente, questa sfida, tra le più importanti nella storia del Pietra Ligure è destinata a lasciare un segno sui giocatori. “È inevitabile che un’esperienza forte come questa – afferma Cocco – aiuti i giocatori a fare uno step. Chi ne farà tesoro diventerà più forte e chi la subisce no, ma questa non è gente che si fa schiacciare“. Infine, uno sguardo al futuro. “È normale che si siano fatti dei discorsi – commenta Cocco – ma non potevamo ancora approfondire. Tutti dedichiamo tanta energia al Pietra Ligure e ci siederemo nei prossimi giorni, credo ci siano le basi per fare qualcosa di bello“. Non trova, invece, un aggettivo per descrivere la sua squadra, ma con tanta emozione rivolge la sua gratitudine a tutti i giocatori: “Devo dire grazie a questi ragazzi, quello che abbiamo fatto è scritto nella storia del Pietra Ligure e nella mia“.