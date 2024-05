Rocco Papaleo al Moretti, “Finale for Nepal” e “Azzurro Pesce D’Autore”: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. L’attore Rocco Papaleo in scena al teatro “Moretti” di Pietra Ligure, “Finale for Nepal” animerà il lungomare e piazza Vittorio Emanuele per due giorni e per gli amanti del gusto l’appuntamento da non perdere è ad Andora con “Azzurro pesce d’autore”. Non mancheranno poi mostre (quella di Krumm a Laigueglia è stata prorogata), concerti, presentazioni letterarie e molti altri eventi per tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

ROCCO PAPALEO AL MORETTI DI PIETRA LIGURE

La stagione 2024 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure si chiude il 18 maggio, alle 21, con lo spettacolo Divertissement di Rocco Papaleo. Un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali appaiono nel rileggerle.

Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e in questo caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera.

Biglietto unico 30 euro (teatro sold out).

DUE GIORNI DI EVENTI E SPORT CON FINALE FOR NEPAL

Sarà dedicata in particolare alle donne e al rispetto dell’amore in tutte le sue forme la tredicesima edizione di “Finale for Nepal”, l’evento che unisce la passione per l’arrampicata sportiva alla solidarietà, in scena a Finale Ligure dal 17 al 19 maggio 2024. Per tre giorni, nel centro di Finale Marina – tra Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Buraggi, Piazza di Spagna – ma anche sulle spiagge e i sentieri finalesi, si snoderà un ricco programma di iniziative, in grado di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età: gare boulder, presentazioni di libri e proiezioni di film a cura del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM), spettacoli, trekking con lo sherpa, trail, silent walking, kayak, mostre fotografiche e sessioni di benessere nel Villaggio del Benessere, oltre a momenti dedicati a conoscere e sostenere i progetti di solidarietà in Nepal, promossi dall’associazione di volontariato Finale for Nepal. Come sempre sarà possibile conoscere vari aspetti della cultura nepalese, dal cibo al tradizionale mandala, realizzato dai monaci per tutta la durata della manifestazione.

AD ANDORA TORNA “AZZURRO PESCE D’AUTORE”

Sarà lo chef Federico Francesco Ferrero, vincitore della 3°edizione di Masterchef, ad aprire 11º edizione di Azzurro Pesce d’Autore, l’attesa fiera dedicata ai sapori di mare e di terra, in programma sulle banchine del Porto turistico di Andora dal 17 al 19 maggio, realizzata dalla Pro loco di Andora a cui il Comune di Andora ha affidato l’organizzazione.

Il tema di quest’anno è “Orto Blu” con l’obiettivo del Comune di Andora di unire e valorizzare le eccellenze di mare e di terra, in una tre giorni di gusto, degustazioni, show cooking, laboratori e street food ricca di contenuti e sorprese.

Tanti gli espositori che porteranno ad Andora il meglio delle loro produzioni ittiche, agricole, vitivinicole ed artigianali. Ampio spazio alla cucina locale, sia nelle aree dedicate allo street food, sia negli eventi programmati nel Palazzurro. Lo Street Food locale permetterà ai visitatori di assaporare e degustare cibi e bevande artigianali, fritture di pesce, pasta fresca, stoccafisso, acciughe, baccalà, pan fritto, frittelle di mele e molto altro.

A LAIGUEGLIA EVENTO A MARGINE DELLA MOSTRA DI KRUMM

E’ stata prorogata al 26 maggio la mostra dedicata a Edoardo Krumm a Laigueglia. Previsto un diverso allestimento e parziale rotazione delle opere in visione con esposizione di diversa collezione di disegni. Per l’occasione sabato 18 maggio alle 18 è previsto l’evento “Poesia in musica” con Mauro Vero, poesie di Ermanno Krumm, letture di Isa Krumm.

RADUNO DI VESPE A PIETRA LIGURE

Dopo i successi delle precedenti edizioni il Vespa Club Pietra Ligure, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e del Vespa club d’Italia, organizza il “quarto raduno nazionale turistico aperto a tutti gli iscritti del Vespa club d’Italia. Sabato 18 e domenica 19 maggio. L’evento inizierà il sabato 18 maggio con il ritrovo in piazza San Nicolò a Pietra Ligure , dopo le iscrizioni inizierà un tour guidato a piedi per il centro storico. Il Prof Gianni Cenere accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche del cuore della città. In seguito ci sarà un aperitivo e cena libero per i locali del centro.

Domenica 19 maggio ritrovo alle ore 8 in via Matteotti con esposizione delle Vespe. Ore 8,45 partenza del Giro turistico alla volta di Andora dove, dalle ore 11, ci sarà un aperitivo al Porto presso gli stand dell’evento “Azzurro Pesce d’Autore”.

Seguirà una visita presso il castello di Andora e la chiesa di San Giacomo e San Filippo.

Il pranzo sarà presso i locali della PRO LOCO STELLANELLO.

Nel pomeriggio premiazioni e saluti ai partecipanti

Iscrizioni online su Vespa.it.

APERIJAZZ A VARAZZE

Dopo il grande successo dello scorso anno e non essendosi potuto tenere lo scorso 30 marzo e neanche il 27 aprile, il tanto atteso evento musicale “Aperijazz: Il Festival del Jazz all’Aperto” fa il suo ritorno a Varazze sabato 18 maggio 2024 (si spera…). Un interessante evento gratuito e una passeggiata, per il bellissimo e storico centro della “Città delle Donne”, assolutamente da non perdere! A partire dalle ore 18:00, i partecipanti saranno immersi in una passeggiata all’insegna della musica jazz, un genere musicale con una lunga e ricca tradizione nella regione della Liguria. In diverse postazioni nei pittoreschi borghi e piazze varazzini, si esibiranno alcuni tra i migliori musicisti jazz internazionali, veri e propri fiore all’occhiello della scena jazzistica mondiale.

Accanto a loro, avremo il piacere di ascoltare giovani professionisti e promettenti talenti, rendendo Aperijazz un festival inclusivo e coinvolgente per tutti gli amanti della musica. L’evento, che si svolgerà all’aperto da levante a ponente della città, offrirà una variegata selezione di gruppi e formazioni musicali, ognuno con il proprio stile unico e coinvolgente.

LABORATORIO CON LORENZO MOLINO A LOANO

Sabato 18 maggio alle 16.30 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà “Io e la mia puzzetta!”, un “rumoroso” laboratorio per lettori dai tre anni in su condotto da Lorenzo Molino, autore de “Il fantasma della puzzetta”. A causa di un gran mal di pancia, quando arriva all’asilo… Cesare fa una puzza! Da una nuvoletta verdastra nasce così un buffo fantasma che vuole inseguirlo…

Lorenzo Molino leggerà ai bambini il suo libro “Il fantasma della puzzetta”, edito dal Battello a vapore, e giocherà con loro in un laboratorio ispirato al libro. Il tutto è pensato per bambini dai 3 anni in poi o per chi, anche da più grande, ride pensando alle puzzette.

A SAVONA IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Domenica 19 maggio a Savona arriva la prima tappa del tour 2024 del Mercato Riviera delle Palme che si estenderà tra corso Italia e via Astengo.

Le due vie del centro saranno riempite dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria per una giornata di shopping a cielo aperto.

Negli stand ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e soprattutto prodotti di qualità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Appuntamento dalle 8 alle 19,30.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 18 MAGGIO alle ore 10.00 l’appuntamento con un format ormai consolidato, il BATTESIMO DELLA SELLA, per avvicinarsi al mondo dell’#equitazione in simbiosi con pony e cavalli.

Per tutta la giornata lo staff del #parconatura sarà a disposizione per lezioni e passeggiate con adulti e bambini (su prenotazione).

DOMENICA 19 MAGGIO dalle ore 14.00 spazio al #trekking con i cavalli.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

