Pietra Ligure. Gruppo Badano supera i risultati dell’anno scorso: ammontano a 5mila euro i fondi raccolti durante l’Open Day 2024 tenutosi lo scorso 11 maggio e che verranno interamente

devoluti alla Fondazione GaslinInsieme dell’ospedale Gaslini di Genova.

Vicinanza con il territorio, empatia e adrenalina. Queste tre parole sono il fulcro della seconda edizione della manifestazione che conferma quanto fatto di buono l’anno scorso.

Vanni Oddera insieme dalla crew Daboot ha incantato il pubblico con gli spettacoli mozzafiato di Freestyle Motocross e le emozionati esibizioni di Mototerapia.

L’obiettivo è quello di sostenere chi ha più bisogno, come suggerito dal sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, e il folto pubblico che ha partecipato con grande entusiasmo ha risposto “presente”.

Spiegano ancora dal Gruppo: “Questa bella giornata all’insegna della solidarietà è stata possibile grazie alla partecipazione di diverse realtà del territorio:

– A.L.M.A. antincendio e sicurezza che ha condiviso gli spazi per consentire la buona riuscita dell’evento;

– ASD Magliolo 88 2.0 che ha permesso di provare l’emozione di camminare a mezz’aria con la slackline;

– Giovannacci Caffè che ha ci ha permesso di assaporare deliziose pause caffè per tutto l’arco della giornata;

– il Pane di Simona con le sue teglie di gustosa pizza e focaccia;

– Mago Taz che ha incantato grandi e piccini con il suo spettacolo di magia;

– Nella Valigia della Buru impreziosendo gli stand con le sue creazioni di ecodesign;

– Pardi Racing KTM che ha dato l’opportunità ai più piccoli di sfrecciare sulle minimoto;

– Pasticceria Moggia che ha offerto le sue dolci creazioni;

– RB Plant Albenga che ha donato le piante di fine stagione dando loro una seconda possibilità;

– Ristorante Machettö – in collaborazione alla panetteria Tortarolo – che hanno preparato gustosi panini alla salsiccia e ottimi toast;

– Taberna del Foro e Gibin che ci hanno dissetato con le loro birre e spritz;

– The Barn Owls Band con la loro elettrizzante musica dal vivo che ha ritmato le pause tra gli show”.

Open Day 2024 del gruppo Badano a Pietra Ligure

“L’intenzione è quella di rendere questo evento un appuntamento fisso della primavera pietrese mirando ad una continua crescita sinergica tra il Gruppo e il territorio” concludono gli organizzatori.