Lista Berlangieri Sindaco: “La cultura motore del turismo e nuovo parco archeologico nelle aree Ghigliazza”

Finale Ligure. “Si potrebbero scrivere migliaia di pagine per parlare di castelli, chiese paleocristiane, vestigia romane, bizantine e medievali, siti preistorici, reperti paleontologici o comunque di tutto quanto possa aver attraversato la storia, perché in qualche modo nel Finalese avremmo comunque modo di trovarne traccia; o per raccontare degli straordinari “contenitori” culturali della nostra Finale (Teatro Aycardi, Teatro Sivori, Complesso Monumentale di Santa Caterina, ecc.); o, infine, per descrivere la ricchezza e l’alta qualità delle attività culturali e artistiche svolte da enti, istituzioni e associazioni finalesi”.

Così il candidato sindaco a Finale Ligure Angelo Berlangieri presenta il suo piano per il settore cultura.

“Un patrimonio monumentale, culturale e artistico di tal portata da non aver eguali in Liguria, se non a Genova, che non può esser considerato come un problema ma come un valore unico, fondamentale per la nostra comunità”.

“Un valore straordinario sotto due punti di vista: per la socialità e la qualità della vita. La cultura, in senso lato, è un valore intrinseco e assoluto che favorisce la crescita personale, l’integrazione, la coesione sociale, la partecipazione, la creatività e l’innovazione e di conseguenza lo sviluppo. Un bene imprescindibile per qualunque società e a maggior ragione per la nostra così ricca di patrimoni e valori; per la diversificazione e la qualificazione dell’offerta turistica: sia come parte identitaria di altri prodotti ed esperienze, sia come motivazione diretta di vacanza, il prodotto/esperienza culturale”.

“Un patrimonio che necessita di attenzione, di cura e di politiche per la sua tutela, manutenzione e valorizzazione” aggiunge ancora il candidato sindaco finalese.

E nel merito dell’azione amministrativa: “Istituzione del Servizio Cultura del nuovo Settore Turismo, Spettacolo e Sport, oggi assente. Senza servizi competenti e organizzati diventa difficile attuare con efficacia ed efficienza qualunque politica per la cultura. Una grave lacuna che va colmata! Gestione manageriale ed efficiente dei beni del patrimonio culturale e monumentale: una nuova istituzione che, coinvolgendo, in termini di riconoscimento e partecipazione, tutti gli enti, istituzioni e associazioni, gestisca la manutenzione ordinaria e straordinaria, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni del nostro straordinario patrimonio. Progetto di fattibilità per la realizzazione, nelle ex aree Ghigliazza, di un Parco Archeologico, dotato d’idonee aree di servizio e accoglienza, che, insieme al sito delle Arene Candide, possa concorrere alla strutturazione di uno specifico prodotto turistico e allo sviluppo della ricerca in situ e in generale della ricerca archeologica nel nostro territorio. Enti e istituzioni culturali: Museo Archeologico, MUDIF, Sistema Bibliotecario, Archivio Storico, Fonoteca, Mediateca, ecc. Maggior sostegno, economico e amministrativo, agli enti e istituzioni culturali. Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi amministrative e funzionali. Coinvolgimento proattivo e coordinato nella pianificazione e attuazione delle attività di promozione culturale”.

“Serve poi pianificare e coordinare, con il coinvolgimento di enti, istituzioni e associazioni, le attività di ricerca storica, artistica e culturale, e di divulgazione e diffusione, anche presso le scuole, della cultura, dell’arte e della storia locale”.

Indispensabile la promozione culturale: “Pianificare, sostenere e promuovere, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni con eventi culturali, cicli di conferenze, mostre, ecc. organizzate anche in partnership con la Fondazione Regionale per la Cultura o con altre istituzioni italiane o estere. Attività di promozione culturale rivolte ai giovani, e misure di sostegno ai giovani per facilitare la fruizione della cultura. Welfare culturale a sostegno di persone affette da Alzheimer, Parkinson, ecc.”.

“La valorizzazione culturale e turistica della storia di Finale avverrà con l’istituzione di una specifica delega comunale-consiliare e con la compartecipazione diretta e attiva, in collaborazione con il Centro Storico del Finale e gli altri enti e associazioni, dell’amministrazione nelle attività di ricerca, divulgazione e diffusione culturale, anche nelle scuole, così come nell’organizzazione di rievocazioni e di altri eventi tematici” conclude Berlangieri.