Finale Ligure, il pizzaiolo dei Vip Buschini protagonista alla kermesse “Cinema e Cucina”

Dopo il “Salotto delle Celebrità” del Festival di Sanremo, il noto e originale talk-show dedicato all’hospitality di personaggi famosi e vip, altra kermesse d’eccellenza per Massimo Buschini, il pizzaiolo e Maestro della Cucina del ristorante-pizzeria “La Piazza” di Finale Ligure, che gestisce insieme al fratello Beppe Buschini, anche lui chef dell’Alta Cucina Internazionale.

Nei giorni scorsi, infatti, a Sestri Levante Massimo, insieme a Simone Piranda, ha predisposto un service per attori, giornalisti, addetti del settore cinema e invitati nell’ambito dell’evento “Cinema e Cucina”, per l’edizione 2024 del Riviera International Film Festival.

Cultura culinaria e grande schermo uniti per promuovere storie e i territori, all’insegna di sapori e saperi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche: una iniziativa promossa dall’Associazione Gusto Territoriale, da sempre un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano riscoprire e valorizzare le radici e l’identità del territorio attraverso il cibo e che raggruppa cuochi, ristoratori e produttori.

L’associazione ha ospitato per una cena memorabile la stella di Hollywood Susan Sarandon, il presidente della giuria Andrew Dominik, Martina Stella, i premi Oscar Eva Orner e Pietro Scalia, Raul Bova, Rocìo Munoz e Ambra Angiolini.

Massimo Buschini, secondo le riviste del settore, è considerato uno dei cinque migliori pizzaioli al mondo: “Sono orgoglioso di aver scelto lo chef Simone Piranda per collaborare e presentare a Sestri Levante l’eccellenza della ristorazione ligure – racconta lo stesso Buschini -. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare attori e conoscere attori famosi, come Raoul Bova e molti altri personaggi dello spettacolo. Spero di avere altrettante soddisfazioni a settembre a Venezia, dal 2 al 7 settembre, quando saremo impegnati nel Villaggio delle Stelle per la grande festa della cinematografia mondiale”.

“Grazie all’associazione, assieme a Simone Piranda e lo chef della cornetteria Fabueno di Alassio Rosario Armato, oltre a mia nipote Camilla Buschini, abbiamo preparato il banchetto per i vip presenti alla rassegna, ho potuto presentare i miei impasti all’aloe vera – la nota pianta succulenta -, con il team Star Light condotta da Alessia Visentin e Francesco Ritorno, Che mi hanno fatto conoscere l’aloe vera” aggiunge il pizzaiolo e ristoratore finalese.

“Un evento molto ben riuscito… E ora saremo ospiti anche al Festival del cinema di Cannes”.

“Hanno contribuito alla riuscita con i loro prodotti la ditta Santamaria di Calizzano che lavoro tutti i prodotti della terra ligure e la ditta Armatore di Salerno con le acciughe di Cetara e la speciale colatura di alici” conclude Buschini.