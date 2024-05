Serie D, Albenga. Nuovi proprietari: spuntano i primi possibili nomi

Albenga. Strappare conferme ma anche smentite dai piani alti dell’Albenga è stato assai difficile. Tra le tante voci circolate, in attesa di conferme o smentite, proviamo a definire almeno quattro punti. Il primo è l’addio di Santi Cosenza, confermato ieri dallo stesso. Non ha chiuso del tutto la porta ma sembra intenzionato a farsi da parte.

Il secondo riguarda il ritorno di Cesare Cometto, ex presidente dell’Albenga negli anni 2000, che poi è sfumato.

Il terzo è che della possibile “soluzione ingauna” con il coinvolgimento di dirigenti di Pontelungo e Vadino non ci sarebbero sviluppi, sempre che sia stata più di una voce.

Mentre il quarto è che la nuova dirigenza sarebbe rappresentata dal dirigente sportivo Bisazza, padre del portiere e già attivo a livello dirigenziale in Lombardia in passato. Insieme a lui, i rumors parlano dell’azienda Bricofer, che tra l’altro ha anche un punto vendita proprio in territorio ingauno (il negozio “Self”). Ma chiaramente non sono da escludere, anzi sono probabili, altri attori in questa operazione.