Albenga. Un “problema atavico”, come confermato anche dal Comune, che, ad ogni ondata di maltempo, crea grossi disagi nonché danni economici piuttosto rilevanti.

È quello vissuto da agricoltori e residenti di viale Che Guevera, ad Albenga, che si ritrovano “ostaggio” di un rio, l’Antognano, dove il deflusso delle acque piovane non riesce ad avvenire regolarmente e tavole e sistemi di protezione artigianali, da soli, non bastano più.

È successo anche in seguito all’acquazzone che si è abbattuto ieri sul savonese, in particolare su Albenga e Alassio, che ha dato vita a nuovi, pesanti allagamenti, rinnovando il grido di aiuto dei lavoratori dei residenti della zona.

“Qui viviamo una situazione di emergenza,dovuta ad allagamenti sempre più frequenti per il mancato defluire delle acque piovane nel rio Antognano, e conseguentemente in mare, – hanno spiegato ai microfoni di IVG. – Il mare, infatti, risale l’alveo del fiume per la mancanza di moli adeguati a protezione dello stesso”.

Albenga, viale Che Guevara “ostaggio” di rio Antognano

“Questo mette a rischio le falde acquifere dei pozzi limitrofi per la conseguente risalita del cuneo salino, oltre a contribuire, nella maggioranza dei casi, all’allagamento dei terreni presenti nell’area interessata, creando danni alle coltivazioni”, hanno proseguito.

Inoltre, complice anche il cambiamento climatico, che porta precipitazioni sempre più forti e spesso inattese, agricoltori e residenti chiedono un maggior controllo su canali e fossati e pulizie repentine: “Purtroppo diversi canali e fossati risultano spesso ostruiti dal materiale che si accumula ad ogni ondata di maltempo, così come lo sbocco a mare del rio, e sarebbero necessari più interventi mirati di pulizia e rimozione dei detriti”.

E la risposta del Comune non è tardata ad arrivare: “Il problema idraulico su viale Che Guevara è atavico e di difficile risoluzione proprio a causa delle scarse pendenze dei rii e del fatto che ad ogni mareggiata le bocche a mare degli stessi si ostruiscono e spingono l’acqua indietro”, hanno confermato dall’ente.

E il Comune aveva già in mente un progetto da realizzare per mitigare il problema ma, fino ad oggi, stando a quanto riferito, non avrebbe incontrato il via libera di Regione Liguria.

“Il Progetto Moli realizzato dall’amministrazione era importante proprio per mitigare anche questo problema, – hanno proseguito dall’ente comunale. – Il secondo lotto del progetto da noi presentato ipotizzava la realizzazione di ‘moli a uncino’ proprio per proteggere lo sbocco dei rii. Purtroppo la Regione non ha accolto detta ipotesi progettuale e ha imposto la realizzazione di moli dritti. Questo, sebbene in parte ha permesso la protezione della costa e la creazione di nuove spiagge naturali, non ha permesso di garantire che lo sbocco a mare dei rii fosse salvaguardato dall’insabbiamento e dall’acqua che, in caso di mare mosso, risale lungo gli stessi”.

“Il Comune ad ogni modo, interviene periodicamente e in particolare dopo eventi meteorologici intensi come quello di ieri, a liberare lo sbocco a mare e ripristinare il corretto deflusso delle acque. Questa mattina i tecnici comunali hanno già effettuato sopralluoghi sul posto per la valutazione di eventuali interventi”, hanno concluso.