Albenga. Questa sera (17 maggio), in un Auditorium San Carlo di Albenga gremito, si è svolta la presentazione delle 5 liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio. All’inizio, accolto da un lungo applauso del pubblico presente, il candidato del centro destra ha dedicato un ricordo a Silvano Montaldo.

In seguito Podio ha lanciato i suoi obiettivi: “Albenga deve ritornare al ruolo che merita, al sua naturale dimensione di traino della stessa economia provinciale”.

“Le sensazioni sono davvero buone e devo dire che le liste a mio sostegno rappresentano una carica forte per il cambiamento del governo cittadino. Si tratte di liste partitiche, ma anche civiche, pienamente rappresentative delle diverse realtà albenganesi in tutti gli aspetti. E’ stato ottenuto un ottimo risultato, che ha portato alla realizzazione di un programma e un progetto di città di assoluto rinnovamento rispetto all’immobilismo di questi anni”.

“Con me, in tutto, 80 persone presenti nelle liste, che hanno scelto di impegnarsi e sostenermi spontaneamente, veramente tante… Loro saranno miei occhi e le mie orecchie sul territorio…” ha concluso Podio.

Oltre al candidato sindaco Podio, all’evento hanno preso parte ovviamente tutti e 80 i candidati, ma anche alcuni big dei partiti di centrodestra che lo appoggiano: il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il senatore Gianni Berrino e l’onorevole Roberto Bagnasco.

Per Rixi (Lega): “Nicola Podio è la scelta giusta. Non è tanto importante il partito a cui fa riferimento un sindaco, ma deve essere una persona che vuole bene al suo territorio, brava ad unire e ad amministrare. Oggi sono contento delle scelta fatta. Noi cercheremo di dare una mano per quanto possibile, ma ora tocca a questa squadra vincere le elezioni. Noi non siamo nemici di nessuno se non del malaffare e della cattiva amministrazione. Ho avuto l’onore di conoscere il sindaco Rosy Guarnieri, che ha cambiato il volto di Albenga, in particolare del centro storico, e ora è il momento di riprendere quel percorso e di rilanciare nuovamente la città. Prima viene il proprio cittadino e la propria città poi il proprio partito e la propria coalizione. Ma bisogna saper amministrare e per farlo ci vogliono la testa e il cuore. Ringrazio Nicola Podio e tutti i candidati: avere 5 liste ad Albenga significa grande voglia di cambiamento. Noi ci crediamo, siamo amici di Albenga e dei cittadini albenganesi”.

E Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) ha aggiunto: “Sono felice di essere qua ad Albenga. Qui ci sono 80 persone serie, candidati forti per una città come Albenga che ha peculiarità e ricchezze enormi. Ho fatto l’assessore al Turismo in Regione e in tutti questi anni non ho mai ricevuto una proposta da questo Comune, da questa amministrazione. Sembra impossibile che nessuno abbia mai fatto nulla per trasformare Albenga in una capitale turistica come merita, ma è proprio così. Al di là dei grandi progetti sulla città, sono convinto che Nicola Podio e la sua squadra invertiranno questo trend, facendo diventare Albenga un unicum a livello regionale: questa città ha ricchezze architettoniche, un centro storico magnifico, un entroterra stupendo. Albenga ha davvero tutto per riuscirci. Quindi, forza Nicola, forza Fratelli d’Italia e viva Albenga”.

Infine, Roberto Bagnasco (Forza Italia) ha sottolineato: “Vengo sempre molto volentieri ad Albenga, che è un punto di riferimento per tutta la Liguria. Non solo per il numero degli abitanti, ma dal punto di vista dell’agricoltura la potremmo definire un po’ la capitale ligure. E con Nicola Podio questa città ha trovato la persona giusta: un rappresentante importante e significativo. Sono orgoglioso di aver portato anche il mio piccolo contributo alla scelta di questo candidato”.

ECCO LE LISTE:

LISTA CIVICA PODIO SINDACO

La “Lista Civica – Podio Sindaco” (16 candidati) è formata da: Guido Lugani; Manlio Boscaglia; Anxhelina Budani; Andrea Calderaro; Marina Casa; Simone Contri; Simone Dentella; Valerio Favi; Francesca Giulini; Francesca La Morticella; Cosimo Luppino; Salvatore Scozzari; Giada Siro; Alessandro Nattero; Elena Nicosia Dondero; Francesco Milani.

LISTA DI FORZA ITALIA – ALBENGA

La lista di Forza Italia (16 candidati) è composta da: Eraldo Ciangherotti; Alessandro Ardissone; Nicoletta Bellando; Marco Borro detto “PT”; Giuliano Caleffi; Mattia Freschi; Eugenio Gedda; Mara Grossi detta “La Vicepreside”; Moira Massari; Piera Olivieri; Ouahid Mohamed; Ubaldo Pastorino; Ginetta Perrone; Gabriele Tassone; Laura Tomatis; Franca Vigo.

LISTA LEGA – ALBENGA

La lista “Lega Albenga per Podio Sindaco” (16 candidati) è formata da: Cristina Porro; Geremia Armienti; Massimiliano Bernelli; Annamaria Bertazzo; Lorella Bissolotti; Marco Bravo; Gabriele Cagnino,; Antonio Cernicchiaro; Elena Grottini; Vivian Chiara Rosa Lanzetti; Katia Liva; Stefano Mai; Roberto Minucci; Antonio Navarino; Carmelo Valenti; Silvio Zuco.

LISTA FRATELLI D’ITALIA – ALBENGA

La lista di Fratelli d’Italia (16 candidati) è composta da: Roberto Tomatis; Alberto Marino; Oriana Bobone; Bruno Colman; Matteo Consavella; Veronica Famà; Franco Foschini; Alessandra Gemino; Maria Carmen Guerrera; Francesco La Polla; Maria Teresa Parrelli; Emmarita Pizzorno; Sabrina Raffermi; Marco Ravaglia; Veronica Revel; Emiliano Tommaselli.

LISTA ARIA NUOVA PER ALBENGA

La lista “Aria Nuova per Albenga” (16 candidati) è formata da: Roberto Schneck; Diego Distilo; Salvatore Alessi; Ilaria Ambrosi; Antonio Basso; Giulia Berardino; Roberto D’Agostino; Katarzina Ivona Flaka; Luana Greco; Franceco Ielapi; Nicola Ligregni; Jessica Michero; Giuseppina Mingoia; Mario Nicolosi; Alberto Scarlata; Vincenzo Sgro.