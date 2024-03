Spettacoli teatrali, degustazione di vini liguri, auto d’epoca e eventi letterari: gli appuntamenti del weekend

Savonese. Programma ricchissimo di eventi nel weekend di Pasqua dove, per le manifestazioni all’aperto, l’unica incognita potrebbe essere ancora una volta il maltempo. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la prima tappa del tour 2024 del Mercato Riviera delle Palme che torna a Savona, ma nel fine settimana, come sempre ci sarà spazio anche per la cultura con presentazioni letterarie e conferenze, per mostre, spettacoli, ma anche eventi per le famiglie e i più piccoli come il debutto di Fior D’Albenga e la festa di Pasqua a Varazze. Ora entriamo quindi nel dettaglio di cosa fare sabato, domenica e nel lunedì di Pasquetta.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A SAVONA

Domenica 31 marzo a Savona arriva la prima tappa del tour 2024 del Mercato Riviera delle Palme che si estenderà tra corso Italia e via Astengo. Le due vie del centro saranno riempite dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria per una giornata di shopping a cielo aperto. Negli stand ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e soprattutto prodotti di qualità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche. Appuntamento dalle 8 alle 19,30.

Leggi tutto il programma della manifestazione

AD ALASSIO IL COLOR SHOW

La Città di Alassio dà il benvenuto alla primavera e ai turisti che scelgono la Città del Muretto per le loro vacanze pasquali con “Alassio Color Show”, il grande spettacolo di colori con effetti pirotecnici accolto con molto apprezzamento al suo debutto nel 2019. Lo spettacolo – organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio – si svolgerà sabato 30 marzo alle ore 18.30 al Pontile Bestoso, regalando ai cittadini e ai turisti radunati sul lungomare un’esperienza indimenticabile. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a domenica 31 marzo.

Qui le informazioni sull’evento

CRISTINA RAVA PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AD ALBENGA

Sabato 30 marzo, alle 17.30, all’Auditorium San Carlo di Albenga nell’ambito della rassegna “Incontro con l’autore”, sarà ospite la scrittrice Cristina Rava che presenterà il libro “Dalla parte del ragno” (Rizzoli). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. All’incontro interverrà Francesca Fante.

Qui i dettagli sulla presentazione

DUE GIORNI DI EVENTI PER PASQUA A VARAZZE

Nel suggestivo contesto della nostra città costiera di Varazze, Pasqua si celebra con un’esplosione di colori, suoni e tradizioni che rendono questa festa un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori.

Aperijazz: Un Inno alla Musica Jazz

Il 30 marzo, Varazze accoglierà nuovamente l’attesissimo evento musicale Aperijazz, che trasformerà le pittoresche piazze e borghi della città in palcoscenici per alcuni dei migliori talenti jazz internazionali. Dalle 18 in poi, i partecipanti potranno godere di una passeggiata all’insegna della musica jazz, immergendosi nell’atmosfera unica che solo questo genere musicale può offrire. Dai veterani agli emergenti, ogni gruppo offrirà uno spettacolo coinvolgente e unico nel suo genere, rendendo Aperijazz un festival inclusivo e vibrante.

Storia e Cultura: Un Viaggio nel Medioevo Varazzino

Prima della festa musicale, il 30 marzo alle ore 15:15, l’associazione Tre Borghi Varazze, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, organizzerà un affascinante viaggio nel passato della città. Con la presenza del Prof. Tiziano Franzi e del dott. Guido Pizzorno, autori rispettivamente di “Varazze. Notizie storiche e personaggi” e “8 maggio 1343 – lo stemma di Varazze e la sua esegesi”, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti e le bellezze del medioevo varazzino. Un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’arte di questo antico borgo murato, con la possibilità di visitare le millenarie chiese e le imponenti mura cittadine.

Parata Itinerante “FLORA”: Celebrazione della Primavera

Il 31 marzo, Varazze si trasformerà in un’esplosione di gioia e colori con la parata itinerante “FLORA”. Trampolieri, farfalle danzanti e dolci ovetti di Pasqua accompagneranno i partecipanti in un viaggio magico attraverso il centro storico, celebrando la rinascita e la bellezza della primavera. Un evento imperdibile per tutta la famiglia, che renderà la Pasqua a Varazze un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

Qui i dettagli sugli appuntamenti

VIA A FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi dal 30 marzo al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

Qui il programma completo

SWING ALLE OFFICINE

Il 12° Compleanno del Centro Polifunzionale “Le Officine!” si festeggia a suon di musica! Sabato 30 Marzo 2024 a partire dalle ore 15.30 sulla terrazza– piazza Marco Biagi, ci sarà un pomeriggio pieno di musica, balli, divertimento e tante golosità! Inizieremo subito con l’esibizione della Swingers Orchestra con il loro recente progetto “New Orleans”.

La Swingers Orchestra è composta da musicisti che hanno suonato in RAI come il trombettista Emilio Soana, il trombonista Rudy Migliardi, il sassofonista Paolo Barbieri, il batterista Claudio Bonora. Completano la formazione Alfredo Ferrario clarinettista uno specialista del genere, Lorenzo Poletti al sousaphone e Delio Barone al banjo.

Lo staff della ASD Semplicemente Danza sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno imparare i passi di danza e divertirsi insieme: è consigliato un abbigliamento a tema!

Non mancheranno tantissime sorprese per i più piccoli in collaborazione con lo staff di Mc Donald’s:

“Decora il tuo ovetto di Pasqua”: laboratori creativi e fantasiosi gratuiti e per ciascun bimbo che parteciperà verrà consegnato un vero uovo di cioccolato (fino ad esaurimento scorte)

Balloon art e Truccabimbi

Inoltre non mancherà la distribuzione gratuita della colomba per festeggiare insieme l’arrivo della Pasqua e per il compleanno ci sarà un’altra dolce sorpresa con una degustazione di Piccola pasticceria a cura dell’Istituto alberghiero “ISS Migliorini-Da Vinci” di Finale Ligure (SV). Sabato 30 Marzo 2024 a partire dalle ore 15.30 in Piazza Marco Biagi

Qui la presentazione dell’evento

RUNNERS FOR AUTISM A LOANO

E’ in programma sabato 30 marzo l’ottava edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il programma della giornata prevede una corsa sportiva non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro. Il ritrovo è alle 14 in piazza Italia, mentre alle 15 ci sarà la partenza dal Giardino del Principe. La corsa attraverserà viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure; da qui i corridori torneranno indietro fino alla chiesa di Madonna del Loreto, svolteranno sull’Aurelia e si dirigeranno verso Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste, località Berbena per poi tornare indietro fino in piazza Italia.

Qui tutte le informazioni

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

Sorprese, emozioni, divertimento e tanta voglia di stare assieme in compagnia, in famiglia e tra amici… Tutto questo con uno speciale weekend di #pasqua e #pasquetta con #Asinolla: il #parconatura di #pietraligure ha in serbo tante iniziative e attività con i nostri amici animali, #asini e #cavalli.

Dai laboratori creativi di sabato 30 marzo e le attività con i cavalli alla ormai nota caccia alle uova nel giorno di Pasqua nell’ampio uliveto del parco, fino ad attività ludiche di gruppo nella festa del pomeriggio per l’intrattenimento di tutti i partecipanti.

Infine un altro ricco programma a Pasquetta, giorno per eccellenza dedicato al pranzo all’aria aperta. Il Vagabondo bar e punto ristoro del parco ha ideato per voi tante proposte.

Possibilità di prenotazione tavoli con postazioni BBQ e area picnic.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.