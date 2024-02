Al Chiabrera un trio d’assi, ad Albenga arriva l’ex 007 Mancini, ma anche musica e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, concerti, ma anche appuntamenti letterari e culturali, oltre a mostre e feste a tema carnevale dedicate ai più piccoli. Febbraio prosegue all’insegna di tantissimi eventi per tutti i gusti e le età. L’unica incognita sarà il maltempo che potrebbe causare il rinvio delle manifestazioni all’aperto e in piazza. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

AL CHIABRERA UN CONCERTO DEDICATO A PAGANINI

Il mandolinista Carlo Aonzo, il violinista Giulio Plotino e il chitarrista Giampaolo Bandini presenteranno il 10 febbraio al teatro Chiabrera di Savona il progetto “Trio del Diavolo”, un concerto dedicato al Niccolò Paganini polistrumentista. Per i tre artisti di fama internazionale un dialogo musicale che dà nuova linfa all’immortalità del genio genovese. È un dono prezioso alla città di Savona il concerto/progetto Trio del Diavolo che verrà presentato il 10 febbraio (ore 21) al teatro Chiabrera. Tre artisti di caratura e fama internazionale quali Carlo Aonzo, Giampaolo Bandini e Giulio Plotino, ciascuno con la peculiare classe assoluta espressa attraverso il proprio strumento d’elezione, saranno l’incarnazione delle differenti anime che hanno costituito il genio inimitabile di Niccolò Paganini. Dando vita ad un ensemble dal gusto eclettico, infatti, Aonzo, Bandini e Plotino celebrano l’amore che il “demone” Paganini dedicò agli strumenti che gli permisero di diventare immortale.

OMAGGIO A BOLLING E MORRICONE A FINALE

Decimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato 10 Febbraio, alle ore 16.30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà una giornata dedicata al jazz e alle colonne sonore. Avremo ospiti Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte, con un programma che prevede la seconda jazz suite di Claude Bolling (composizione dal carattere “crossover” tra il jazz e il classico) e una serie di musiche scritte da Ennio Morricone, colonne sonore di celeberrimi film come “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America” e Mission”.

Ingresso libero con offerta minima di 5 euro, prenotazioni via Whatsapp al 3534639960.

L’EX 007 MANCINI RACCONTA I SUOI SEGRETI AD ALBENGA

Il 10 febbraio all’auditorium San Carlo di Albenga l’ex 007 Marco Mancini presenta il suo libro di memorie “Le regole del gioco”. Organizzato per i suoi 15 anni di vita, dall’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio, Mancini racconterà il “grande gioco delle spie”. Sconosciuto ai più, il volto dell’ex agente segreto Marco Mancini è diventato pubblico nel 2020, dopo la puntata di Report che mostrava l’incontro con Matteo Renzi all’autogrill di Fiano Romano, incontro che ha provocato polemiche a non finire che gli è costato il posto al Dis e la fine della sua carriera operativa con il pensionamento coattivo. Volto ormai noto anche per le numerose apparizioni in trasmissioni televisive chiamato come eseprto di geo politica. In questo libro Mancini ripercorre trent’anni di fatti noti e meno concosciuti, molti dei quali dai contorni misteriosi, come il caso del sequestro di Abu Omar a Milano e la liberazione della giornalista Giuliana Segre a Baghdad, ma anche i dubbi e la sua verità sull’incontro all’autogrill con Mateeo Renzi. Ad accompagnarlo nella sua visita ad Albenga un altro nome noto, l’amico di sempre, l’ingauno Giuliano Tavaroli ex capo della security di Telecom, di cui è stato testimone di nozze al Sacro Cuore di via Trieste. Ora torna ad Albenga per la presentazione del suo recentissimo libro “Le regole del gioco”, edito dalla Rizzoli, sabato 10 febbraio, ore 17.00, all’Auditorium San Carlo di via Roma con un book office a cura della Libreria S. Michele.

FESTA DI CARNEVALE A BORGIO

I commercianti di Borgio Verezzi hanno organizzato sabato 10 febbraio il carnevale dei commercianti, un evento dove tutti possono partecipare grandi e piccini, mascherati e non! Il ritrovo è in piazza Marconi alle ore 14.30, per poi partire con una sfilata per le vie di Borgio, e terminerà alle opere parrocchiali con una fantastica pentolaccia e una meravigliosa merenda.

È un evento che vede la partecipazione di tutto il paese… I commercianti, le associazioni, la parrocchia e il comune.

IN SALA ROSSA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU PIERINO PRATI

L’Associazione culturale no-profit Cristoforo Colombo “Natural di Savona” oltre a divulgare i documenti storici che attestano Savona come luogo di nascita dell’Ammiraglio, ricorda anche la Città di Savona e la sua storia. In questo quadro presenta il libro “Pierino Prati-ero Pierino la Peste”, ex calciatore di Savona, Milan, Roma, Fiorentina e Nazionale. Verranno rievocati traguardi sportivi, personaggi e storie della città di quel periodo. La presentazione è in programma sabato prossimo, 10 febbraio, a palazzo Sisto, Sala Rossa, alle 15,30, con seguito alla Libreria Edizioni Paoline in via Santa Maria Maggiore 13 alle 18,30 per firma copie. Saranno presenti, oltre al coautore Cristiano Prati, figlio di Pierino, molti personaggi legati al Savona Calcio. Insomma, un appuntamento da non perdere per chi ama lo sport, il calcio e Savona.

A LOANO LA PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DI SABA WESSER

Sabato 10 febbraio, dalle ore 16.30, presentazione e firme copie del nuovo libro “Regole di Stile – Il Nuovo Galateo Contemporaneo” dell’autrice Saba Wesser. L’evento si terrà presso la libreria “Mondadori Bookstore” di Loano.

“Regole di Stile – Il Nuovo Galateo Contemporaneo” è un’opera che rivoluziona il concetto tradizionale di galateo, offrendo un approccio fresco e moderno alle regole di comportamento sociale e professionale. Con la sua vasta esperienza nel settore dell’etichetta e del protocollo, Saba Wesser guida i lettori attraverso un viaggio illuminante alla scoperta delle regole di stile essenziali per navigare con successo nel mondo contemporaneo.

FABRIZIO LAMBERTI AL TEATRO SACCO

Domenica 11 febbraio, alle ore 18 e alle ore 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona verrà rappresentato lo spettacolo “Ridi pagliaccio – 12 storie tristi” di e con Fabrizio Lamberti. Lo spettacolo è una sorta di concerto in forma di racconto. Le musiche eseguite sono una raccolta di composizioni scritte e prodotte per il cinema, la Tv ed il teatro negli ultimi 25 anni. Fabrizio Lamberti è, allo stesso tempo, il professore ed il compagno di banco che avete sempre sognato. Capace di catturarvi con la sua cultura musicale, come il più illuminato degli insegnanti, ma anche di farvi andare di traverso la merenda per le risate, come il più indisciplinato della classe.

In un’ora e mezza di spettacolo Lamberti racconta, spiega, diverte, affascina come un navigato storyteller, senza far mai dimenticare, però, di essere un grande musicista/compositore. Così “Ridi pagliaccio – 12 Storie Tristi” riesce ad essere una spassosissima lectio brevis in bilico tra il mondo del melodramma e quello del pop/rock, ma anche l’occasione per apprezzare i virtuosismi del protagonista, frutto di quasi quarant’anni di onorata carriera sui tasti bianchi e neri di un pianoforte.

Fabrizio Lamberti ha lavorato con grandi cantanti: Eros Ramazzotti, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli. Autore delle musiche dei film di Leonardo Pieraccioni. Ex Cavallo marcio partecipa a numerose trasmissioni come “Ciro il figlio di Target” e ancora tanto altro .. Spettacolo da non perdere con un artista eccezionale e poliedrico!

A LOANO IL MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 11 febbraio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

AD ALASSIO IN SCENA “VICINI DI CUORE”

La stagione “Alassio a Teatro” 2023/24 – organizzata nell’Ex Chiesa Anglicana dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco e curata da Produzioni Teatrali MC Sipario con la direzione artistica di Giorgio Caprile – prosegue domenica 11 febbraio con la commedia “Vicini di cuore” di Carla Lombardi, con la regia di Mario Mesiano e l’interpretazione degli stessi autrice e regista.

I protagonisti di questa divertente commedia sono Gaia ed Evaristo, due vicini di casa che nonostante vivano porta a porta non si sono mai considerati. Un uomo piuttosto vintage, una donna stravagante e concreta, e un motivatore un po’ anomalo – Max Pisu, presente in video – in una pièce che ruota attorno al fatto che a volte cerchiamo lontano qualcosa che abbiamo a portata di mano, così come a volte cerchiamo lontano un amore vicino.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

DOMENICA 11 FEBBRAIO spazio al “Carnival ride – beach edition”, con i CAVALLI IN SPIAGGIA dalle ore 9.30 alle 13.30: appuntamento dalla spiaggia delle barche sul lungomare pietrese. Al pomeriggio attività su prenotazione: possibili lezioni e passeggiate per adulti e bambini. Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

