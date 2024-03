Spettacoli teatrali, degustazione di vini liguri, auto d’epoca e eventi letterari: gli appuntamenti del weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, enpogastrgnomia, auto d’epoca, concerti, mostre, eventi dedicati alla lettura, ma anche all’outdoor. Anche questo weekend saranno tantissimi gli appuntamenti in tutto il savonese che sapranno soddisfare tutte le esigenze e le età. Ora entriamo quindi nel dettaglio di cosa fare sabato e domenica.

AD ALBENGA DUE GIORNATE DEDICATI AI VINI DEL PONENTE

Alla vigilia delle festività pasquali e a venti giorni da Vinitaly, sarà la caratteristica ed accogliente location della ex Chiesa di San Lorenzo, nel centro storico (piazza Rossi) di Albenga, Città del Vino, ad ospitare Le Prime di Vite in Riviera, evento incentrato sulla degustazione, in anteprima, delle nuove annate dei vini e degli oli del Ponente Ligure. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Albenga, è fissato per domenica 24 e lunedì 25 marzo, con orario continuato dalle ore 11 alle 19. Saranno presenti tutte le venti aziende aderenti alla rete di impresa Vite in Riviera, ciascuna con la propria postazione. L’ingresso costerà 20 euro e comprenderà un percorso libero di degustazione, il calice con la relativa tasca, un piattino di stuzzichini a km 0 presso il Bistrot 86, per concludere con caffè, frutta secca, assaggio di grappe e la visita al Museo Sommariva Civiltà dell’Olio. Previsto un biglietto ridotto a 15 euro per i sommelier (necessario presentare la tessera), mentre agli operatori del settore horeca sarà sufficiente registrarsi (il form è già disponibile sul sito www.viteinriviera.it, massimo due persone per ciascuna attività).

A BORGIO IN SCENA FRANCESCA PUGLISI

Dal sottosuolo di Borgio alla sommità della collina di Verezzi: è il suggestivo percorso teatrale di “Festival In&Out”, la nuova rassegna creata dal Comune di Borgio Verezzi per ampliare sempre di più l’offerta culturale di “Borgio Verezzi, paese del teatro”. La rassegna proporrà otto spettacoli articolati in sei appuntamenti – uno al mese, tra gennaio e giugno – tre dei quali saranno rappresentati al mattino successivo al “Gassman” per le scuole medie del circondario, “nell’ottica di aprirsi ancor più ai giovani, che costituiscono il pubblico del futuro”, osserva il direttore artistico Stefano Delfino. Il 23 marzo, ecco Francesca Puglisi in “Non è Francesca”, solo nelle Grotte.

BALBONTIN E CASALINO NEL TEATRO DI VALLEGGIA

Sabato 23 marzo, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano, va in scena “Comico Ergo Sum”, di e con Fabrizio Casalino ed Enrique Balbontin. Lo spettacolo è il secondo appuntamento della stagione teatrale “Parole e Musica”, costituita da cinque spettacoli di alto livello e un palinsesto che nasce dalla direzione artistica di Roberto Grossi e dalla felice nuova collaborazione tra l’Associazione Teatro Nuovo Valleggia e l’Amministrazione comunale di Quiliano, con il patrocinio della Fondazione De Mari.

Dopo i recenti successi televisivi al GialappaShow e in teatro con I Pirati dei Caruggi, i due comici liguri (famosi tra l’altro per le gag su “la torta di riso”, esilarante parodia sull’accoglienza ligure) propongono uno spettacolo appositamente prodotto per questa rassegna.

Un alternarsi di musica e comicità tra sketch, canzoni, vecchi e nuovi personaggi, per uno spettacolo dalle sfumature e dal ritmo coinvolgenti ed imprevedibili.

AUTO D’EPOCA A LOANO

Domenica 24 marzo si terrà il terzo “Raduno Città di Loano” di auto ventennali e oltre. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173 con la collaborazione del club “Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga”. Il programma della mattinata prevede alle 8 l’apertura del raduno presso il parcheggio di via Manzoni; dalle 8.30 alle 10.45 le procedure di iscrizione e la consegna dei gadget e del buono colazione presso la Caffetteria Gavioli; alle 11 inizierà il giro che terminerà alle 12 con l’arrivo in passeggiata presso parcheggio privato. Alle 12.30 pranzo presso i ristoranti convenzionati.

Alle 15 in corso Roma (con ingresso su piazza Rocca) avverrà la premiazione dell’auto giunta da più lontano, di quella più vecchia, dell’equipaggio più giovane e dell’equipaggio più vecchio. Parteciperanno “La compagnia dei 4 saggi” e la Cri di Loano.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 marzo o al raggiungimento del numero stabilito di 100 auto. La quota di iscrizione è di 20 euro (comprensiva di pranzo con menu alla carta presso i ristoranti convenzionati, con prenotazione a cura dei singoli partecipanti). Per informazioni è possibile contattare il numero 349.73.79.445 o inviare una mail a radunocittadiloano@gmail.com. Il raduno verrà svolto con qualsiasi condizione meteo.

A SAVONA INCONTRO CON LO SCRITTORE FRANCO ICARDI

Sarà un mese di marzo ricco di presentazioni alla libreria Ubik di Savona. Sabato 23 marzo, alle ore 18, incontro con lo scrittore Franco Icardi e presentazione del libro “La fine di un mito genovese. Cristoforo Colombo nasce a Savona”. Introduce IRMA DE MATTEIS. “Cristobao Colon natural de Saona”. Lo dichiarò, documenti alla mano (tratti dalle antiche biblioteche reali spagnole), lo stesso grande navigatore al cospetto dei reali di Spagna al momento di concordare le “regole di ingaggio” prima di prendere il mare per l’avventura che lo porterà alla scoperta delle Americhe.

A LOANO LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA COPPA MILANO-SANREMO

Marina di Loano sarà tappa per la quinta volta della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. La competizione è in programma dal 14 al 17 marzo. Gli equipaggi, a bordo di splendidi bolidi d’epoca, arriveranno a Loano sabato 16 marzo alle 11.30 e saranno ospiti dello Yacht Club di Marina di Loano fino al primo pomeriggio. Mentre i partecipanti gusteranno un delizioso light lunch nel ristorante dello Yacht Club, i loro “gioielli senza tempo” in sosta e in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, saranno disposizione del pubblico che vorrà ammirarle da vicino per scoprire così tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, veicoli leggendari che hanno scritto la storia del design, della tecnologia e dell’automobilismo.

A NOLI ESCURSIONE SLOW-TREKKING TEATRALIZZATA

Sabato 23 marzo il Comune di Noli in collaborazione con Le Guide del Golfo, promuove l’iniziativa “La voce delle donne” – storia e tradizioni raccontate al femminile: un escursione slow-trekking teatralizzata che partirà dalla Terrazza Ferrer di Spotorno alle h 13,45. Seguendo gli antichi sentieri il gruppo, guidato da Barbara Noè, guida GAE, raggiungerà il Castello di Monte Ursino di Noli: attraverso la ricchezza ambientale e paesaggistica, ammirando dall’alto panorami mozzafiato, scoprendo le caratteristiche della macchia mediterranea e del Mar Ligure. Qui ad attendere gli ospiti ci saranno i fantasmi del Marchese Enrico del Carretto e della consorte Marchesa Beatrice (interpretati dai volontari di Civitas Nauli Paolo Moretto e Maria Rosa Marsilio). Dopo aver ascoltato le vicende belliche e storiche del borgo e del castello il gruppo scenderà verso il centro storico di Noli per scoprirne bellezze architettoniche, torri antiche e curiosità storiche. Con uno sguardo inoltre all’evoluzione turistica della metà del 1800, accompagnati dal gruppo storico “Via col Vento” di Savona, con i magnifici costumi d’epoca. È con piacere che l’amministrazione comunale nolese, come ricorda la consigliera Nada Calandria, dà voce alle donne con questa speciale iniziativa: che viene proposta nel mese di marzo dedicato appunto alle donne. “I costumi d’epoca e le diverse interpretazioni della storica e scrittrice Maria Rosa Marsilio ci trasporteranno in un magnifico viaggio attraverso i secoli. Ospite d’eccezione: Pierluigi Fiorito Presidente del Centro Storico Culturale CIVITAS NAULI come testimonianza della gloriosa storia della città di #noli.” Il gruppo Via col Vento delizierà i partecipanti con i superbi costumi ottocenteschi. I partecipanti all’’escursione potranno scattare splendide foto accanto al gruppo in costume d’epoca, sulla passeggiata a mare di Noli, punto finale dell’escursione.

La passeggiata è gratuita, ad esclusione dell’entrata al Castello (2 euro) e la prenotazione è obbligatoria: 3470842691

DIFFICOLTA’ T (turistica)

KM 6 ANDATA E RITORNO Spotorno Noli – KM 4 con termine a NOLI

– dislivello 150 mt-

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 23 MARZO dalle 10.00 alle 12.00 spazio all’Open Day dedicato al prossimo SUMMER CAMP, mentre al pomeriggio, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con il collaudato format BATTESIMO DELLA SELLA: i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo equestre e all’#equitazione, con momenti di tenerezza in un gioco di coccole e carezze.

DOMENICA 24 MARZO una intera giornata dedicata alla FESTA DEI COLORI – HOLY FESTIVAL, l’evento celebrativo per l’arrivo della stagione primaverile… Si consiglia come “dress code” il bianco, in quanto la tradizione vuole che i partecipanti siano poi “sporcati” da polveri colorate per omaggiare un rito di origine indiana.

Ricordiamo, oltre alle attività con asini e cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

