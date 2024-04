Mattia Delfino ai nastri di partenza del primo “Rally della Valle Arroscia”

Loano. Ci sarà anche il loanese Mattia Delfino (affiancato dal navigatore Paulo Denegri) tra i partecipanti al primo “Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” in programma il 27 e 28 aprile a Pieve di Teco.

La gara si avvale del patrocinio della Regione Liguria e del supporto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia (Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico), l’ente che punta sul rally come veicolo di promozione del territorio e dei prodotti tipici di questa zona, tipo il vino rosso Ormeasco, l’olio EVO derivato dalle olive taggiasche e il famoso Aglio di Vessalico.

La prima edizione prevede due tappe e una distanza complessiva di 247,50 chilometri su cui si sfideranno gli intrepidi partecipanti a bordo delle loro vetture rombanti. Gli organizzatori hanno riservato ai piloti ben sei prove speciali su tre tappe da percorrere due volte, per una distanza totale di 59,42 chilometri: la prima ad Aquila d’Arroscia (per 6,11 chilometri), la seconda a Mendatica (per 14,60 chilometri), la terza a Rezzo (per 9 chilometri). Partenza alle 17.20 di sabato 27 aprile, da corso Mario Ponzoni, e arrivo il giorno dopo, alle 15.20.

La prima giornata di gara sarà caratterizzata già da due prove speciali, così da testare sin da subito la tempra dei temerari partecipanti che proveranno a domare un tracciato tanto affascinante quanto insidioso. L’attesissima bandiera a scacchi sventolerà per la prima volta da corso Mario Ponzoni a Pieve di Teco alle ore 17.20 di sabato 27 aprile, luogo in cui le vetture taglieranno il traguardo intorno alle ore 15.20 del giorno successivo.

Mattia Delfino e Paulo Denegri saranno a bordo di una Peugeot 204 Rally 4. Per Mattia, che vanta una lunga esperienza su Lancia Delta Integrale, si tratta di un vero e “cambio di marcia” che rappresenta anche un motivo di grande soddisfazione. Così come è motivo di soddisfazione correre sulle strade del paese natio del padre Agostino, presidente di Vecchia Loano e pilota a sua volta, e del suo navigatore Paulo.

Lo scorso anno Mattia ha partecipato al Giro dei Monti Savonesi Storico e nel 2022 ha ottenuto il miglior piazzamento al Giro dei Monti Savonesi, giungendo secondo di classe, chiudendo con un buon 32^ posto finale assoluto.

Delfino corre in macchina da quando aveva 19 anni e, fin da bambino, ha potuto vivere l’ambiente del mondo dei motori da vicino, in famiglia: “Il rally è una passione che mi ha passato mio padre fino da piccolo – racconta -, da quando abbiamo iniziato a correre insieme facendo la fare di regolarità ed io avevo 13/14 anni”. Dopo alcune stagioni trascorse tra i “birilli”, il pilota loanese ha affrontato il suo primo rally nel 2018. “Lo storico di Carmagnola – ricorda -, purtroppo terminato presto per rogne al motore. In precedenza correvo solo negli slalom”.

Tra le tante competizioni disputate dal momento del debutto, Mattia ne ricorda con piacere una in particolare: “La mia gara più bella è stata due anni fa con mio papà. Insieme abbiamo partecipato al rally legend. Un’esperienza unica che mi ripiacerebbe rifare”.