Teatro, concerti, mostre ed eventi letterari: fine settimana all’insegna della cultura nel savonese

Savonese. Spettacoli teatrali, concerti, ma anche presentazioni letterarie, convegni, eventi culturali e mostre. Sarà un fine settimana ricchissimo di eventi ed appuntamenti per tutti i gusti e le età. Per gli appuntamenti all’aria aperta l’unica incognita potrebbe essere il maltempo. Ma ora entriamo quindi nel dettaglio degli eventi di sabato e domenica.

AL TEATRO GASSMAN UNO SPETTACOLO TUTTO AL FEMMINILE

La Rassegna Teatrale invernale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi prosegue Sabato 2 marzo ore 21 con “Sale d‘attesa”, uno spettacolo tutto al femminile, scritto da Daria Pratesi e interpretato dall’affiatato trio composto da Graziella Ghezzi, Susy Minutoli e Paola Paolino, con coreografie di Irene Ciravegna. “Sale d’attesa” è la storia di tre donne che si incontrano casualmente nelle sale d’aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere all’estetista, al fisioterapista. Tra loro nascono relazioni dal racconto del quotidiano. I profili delle tre donne vengono tracciati con arguzia e intelligenza suscitando ilarità: uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso sulle labbra.

FARIAN SABAHI OSPITE AD ALBENGA

Sabato 2 marzo all’Auditorium San Carlo di Albenga, dalle ore 17, con ingresso libero sarà ospite la giornalista e orientalista Farian Sabahi Seyed (Alessandria, 29 novembre 1967, figlia di un iraniano e di una piemontese) che interverrà sul tema “Spose bambine – Tra guerre e diritti negati”. Da sempre attenta al Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale con una metodologia multidisciplinare che tiene conto della storia, dell’economia, degli aspetti religiosi e culturali, con un’attenzione alle minoranze e alle problematiche di genere. Farian Sabahi è anche ricercatrice senior in storia contemporanea presso l?università dell’Insubria.

È autrice di numerosi articoli scientifici, saggi e libri pubblicati da editori italiani e stranieri. Collabora con testate giornalistiche e programmi televisivi e radiofonici. È regista di cortometraggi sulle tematiche a lei care.

L’incontro è a cura del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi in collaborazione con lo Zonta Club di Alassio e Albenga.

A QUILIANO INCONTRO CON LA SCRITTRICE ALESSANDRA RAVIZZA

Ultimo incontro per la seconda edizione della rassegna letteraria “Villeggendo Quiliano”, Sabato 2 Marzo, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo, in Piazza della Costituzione, a Quiliano, con l’incontro con Alessandra Ravizza, autrice del libro “Il maestro di Gaza” (Aut Aut Edizioni), scritto a quattro mani con il giovane professore di storia e geografia Ramy Balawi. Il libro ripercorre le vicende del popolo palestinese attraverso i racconti di Ramy Balawi, dando al lettore la possibilità di calarsi in una storia di “ordinaria” vita palestinese. Dalle parole del maestro gazawi, sapientemente raccolte da Alessandra Ravizza, apprendiamo cosa vuol dire vivere in un paese in guerra da anni, e su come ciò influenzi ogni aspetto della vita dei gazawi, anche quelli più quotidiani come andare a scuola.

Conduce l’incontro Roberto Grossi, ideatore della rassegna culturale “Villeggendo Quiliano”.

A LOANO UN CONVEGNO SULLA MAFIA

Si intitola “Beni confiscati alla mafia. La strage di via D’Amelio. Progetto 57.F.B.” il convegno in programma sabato 2 marzo e organizzato dall’amministrazione comunale di Loano. L’incontro intende sensibilizzare e far conoscere il valore dei beni confiscati alla mafia per le comunità locali, con un focus sulla strage di Via D’Amelio e sull’importanza delle misure di prevenzione. Spiegano il sindaco Luca Lettieri e il consigliere incaricato dell’acquisizione dei beni confiscati Monica Caccia: “Il progetto di promozione alla legalità si intitola ’57.F.B’ in ricordo al periodo in cui sono scomparsi il giudice Falcone e Borsellino. Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone muore nella Strage di Capaci; cinquantasette giorni dopo, il 12 luglio, la mafia uccide l’amico e collega di Falcone, il giudice Paolo Borsellino. L’obiettivo della giornata e, più in generale, del progetto è invitare i giovani a seguire il loro esempio e far comprendere loro che non è impossibile realizzare i propri sogni, nemmeno di fronte alle difficoltà”.

La giornata prenderà il via alle 8.30 con la commemorazione di Emanuela Loi, vittima della mafia, presso i Giardini Caduti di Nassiriya. A seguire si terrà la visita della mostra realizzata dai ragazzi dell’istituto Falcone di Loano, che sarà allestita presso la Sala del Mosaico del municipio fino all’8 marzo.

OPEN DAY DELLA PROTEZIONE CIVILE AD ALBENGA

Open Day della Protezione Civile di Albenga che è lieta di invitare la comunità locale domenica 3 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso Piazza IV Novembre, Albenga. Un’occasione unica per scoprire il lavoro svolto dalla Protezione Civile, incontrare il personale dedicato e conoscere da vicino le iniziative in corso. Non perdere l’opportunità di partecipare! A partire dalle ore 15.30, saranno organizzate attività di animazione, zucchero filato, baby dance e merenda a cura di Strobe Party e YEEEP Albenga. Sarà un momento di divertimento e condivisione per tutta la famiglia, mentre avrai l’opportunità di conoscere da vicino le iniziative della Protezione Civile.

Un evento imperdibile per conoscere, partecipare e supportare le importanti attività della Protezione Civile nella nostra comunità.

CENA CON LO CHEF VISSANI AD ERLI

Sarà il celebre chef italiano Gianfranco Vissani l’ospite della cena organizzata a Erli alla “Locanda Da Lisetta” il 3 marzo prossimo.

Il rinomato ristorante dell’entroterra albenganese si prepara a ripartire dopo la perdita di Teresa Maruca, storica titolare dell’attività scomparsa improvvisamente il 13 febbraio scorso all’età di 77 anni. L’evento in programma il 3 marzo prossimo alle ore 19.30 sarà anche un modo per rendere omaggio alla madre di Alberto, al quale oggi spetta il compito di guidare l’attività che, come vuole la tradizione, si distingue per la qualità della sua cucina. Da Lisetta, infatti, ogni giorno è possibile gustare i migliori piatti della cucina tradizionale ligure. Insieme al famoso chef Vissani, alla cena (al costo di 35 euro bevande escluse) parteciperà anche Stefano Morandi.

Con oltre 100 posti a sedere (durante la stagione estiva) tra piazzale e terrazza, la “Locanda Da Lisetta” si trova a Erli, in Via Piemonte 21. Il locale è aperto tutto l’anno e tutti i giorni a pranzo e a cena.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DELL’ARTISTA CARRIERI

Inaugura sabato 2 marzo, alle 17, al Palazzo del Commissario del Priamar la mostra dell’artista Carrieri “La banalità del male. Abissi di speranza”. Il titolo si ispira a La banalità del male di Annah Arendt e affronta con profondità i grandi temi del mondo contemporaneo: libertà, naufragi, migrazioni e violazioni quotidiane.

La mostra promossa dall’Associazione A.P.S. Cibele comprende una sintesi antologica di oltre vent’anni di lavoro di Claudio Carrieri, dedicato ai temi delle migrazioni e della guerra. Opere che vanno dagli anni Novanta fino ad oggi, con l’arricchimento di nuove performance e installazioni realizzate attraverso laboratori scolastici: è infatti presentata una selezione di racconti redatti da studenti delle scuole secondarie savonesi sul tema dei migranti.

“Bello è ciò che si rappresenta attraverso il buon gesto, buono è qualità concordata nel dibattito civile al quale l’arte deve partecipare schierandosi. Questa oggi è la genesi formale del bello” Afferma l’artista Carrieri. Coerentemente a questa dichiarazione, molte sue performances di questi anni sono state imperniate su interventi in ambito sociale e civile, senza scopo di lucro, anche tramite concrete donazioni ad associazioni impegnate direttamente in quegli ambiti.

L’immagine scelta come simbolo di questa mostra antologica è un’opera iconica di Carrieri, una sorta di nuovo Urlo di Munch, sulla quale è stata sviluppata tutta la comunicazione della mostra e il progetto di allestimento curati da Punto a capo, con istallazioni e opere ad alto coefficiente di emozione. Una mostra diffusa, collegata a performance, convegni ed eventi, in cui sono coinvolti più di 20 partner, tra cui le principali associazioni umanitarie nazionali.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 2 MARZO alle ore 14.00 spazio al collaudato format BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione, con momenti di tenerezza in un gioco di coccole e carezze.

Alle ore 15.00 la novità del PONY AGILITY: il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo.

DOMENICA 3 MARZO ritorna l’appuntamento con CAVALLI IN SPIAGGIA, dalle 9.30 alle 13.30, dalle Barche del lungomare pietrese.

Al pomeriggio, all’interno dell’Asd AsinOlla, attività per adulti e bambini su prenotazione.

Possibili lezioni e passeggiate per adulti e bambini. E ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

