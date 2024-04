Serie D, Albenga. Annata da ricordare per Berretta: “Non mi aspettavo questo minutaggio. Futuro? Si vedrà in estate”

Albenga. Stagione da incorniciare per l’US Albenga che, sul campo, ha regalato seppur a sprazzi un’annata da ricordare. Un campionato avvincente che ha portato la squadra a combattere per i playoff alla prima apparizione nel campionato dopo ben 33 anni dall’ultima volta.

Dopo la sconfitta con il Bra, i sogni si sono spenti proprio sul finale di campionato, con la consapevolezza di poter probabilmente riprovarci l’anno prossimo. Uno dei giocatori che più si è contraddistinto in questa annata è stato il giovanissimo Francesco Berretta. Classe 2005, è arrivato in prestito dalla Cairese dove già l’anno scorso aveva dato filo da torcere alla formazione bianconera in Eccellenza.

Titolare inamovibile per Fossati prima, Aiello poi e tutt’oggi con Marzano. Pressing, tanta corsa e intelligenza calcistica al servizio della squadra: “Cerco di dare tutto, oggi non è arrivata la vittoria. Peccato, volevamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi ma non è stato possibile”.

Un impiego continuo inaspettato da parte del numero 48: “Essendo la mia prima esperienza mi aspettavo di contare su qualche presenza. Fortunatamente sono riuscito a convincere il mister”.

Il centrocampista ingauno è cresciuto molto durante l’anno, non è facile essere sempre titolare passando di categoria: “Ho dovuto adattarmi ai tempi di gioco della categoria, c’è molta differenza tra Eccellenza e Serie D. E’ anche un campionato più fisico, cerco di colmare questo gap con l’intelligenza“.

Se questa annata è stata così importante per lui e per la squadra, il merito è di un forte legame presente nello spogliatoio ingauno: “Mi trovo benissimo con tutti. Venneri mi ha aiutato moltissimo, ha fatto da chioccia a tutti i giovani della squadra. Cerco di imparare molto da lui essendo che è un giocatore di grande esperienza, oltre ad osservare tutti i miei compagni di reparto”.

Sicuramente tutti i tifosi bianconeri, che sostengono a gran voce ogni domenica il giovane talento, lo vorrano sostenere anche nella prossima annata: “Futuro? Non lo so, si vedrà meglio in estate“.