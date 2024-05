Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “La Randonnèe Sotto le Torri un evento di grande successo”

Albenga. “Un altro grande evento è in procinto di partire nella città di Albenga”. Lo annuncia il sindaco Riccardo Tomatis, che ha spiegato: “Si tratta della Randonnèe Sotto le Torri, che si è trasformato in un apprezzatissimo appuntamento fisso per molti appassionati a questo genere di competizioni”.

“Lo scorso anno sono stati 250 i randonneur, accompagnati dalle loro famiglie, amici e accompagnatori, che hanno partecipato e siamo certi che, anche quest’anno, questa manifestazione sportiva riscuoterà un grande successo”.

“La randonnèe, forse più di molte altre competizioni ciclistiche è legata al cicloturismo e valorizza il territorio senza creare ostacoli alla circolazione cittadina”.

“Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori che ogni anno gestiscono al meglio gli aspetti legati alla manifestazione sportiva, alla sicurezza ed anche all’accoglienza dei ciclisti e dei loro accompagnatori”, ha concluso Tomatis.

L’evento sportivo è in programma domenica 5 maggio.