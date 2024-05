Lutto ad Albenga, è morto Ottavio Piseddu: storico benzinaio della Esso di via al Piemonte

Albenga. Lutto ad Albenga. È scomparso, all’età di 70 anni, Ottavio Piseddu.

Per anni è stato il volto del benzinaio Esso di via al Piemonte, che ha gestito per oltre 40 anni insieme al fratello Ennio, scomparso nel 2018.

“Sempre sorridente, dalla battuta pronta, un uomo generoso e disponibile con tutti”, ricorda chi ben lo conosceva. Piseddu lascia la moglie Anna Maria, la figlia Norma, i fratelli, la sorella, nipoti e pronipoti.

Il rosario sarà recitato domani (venerdì 3 maggio), alle 17,30, presso le opere parrocchiali di Vadino. I funerali saranno celebrati sabato 4 maggio, alle 10, nella parrocchia di San Bernardino (Vadino).