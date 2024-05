Vado Ligure. Aveva 57 anni e soffriva da tempo di crisi depressive la donna che ieri pomeriggio ha perso la vita a seguito di un incendio avvenuto su un’auto la lungo la via Aurelia, nei pressi del benzinaio IP.

Secondo le ultime risultanze investigative, la donna avrebbe compiuto il gesto volontariamente.

Una conferma “indiretta” arriverebbe dalla testimonianza fornita dal gestore di un locale frequentato abitualmente dalla donna. L’uomo ha raccontato a IVG.it di aver ricevuto dalla donna una richiesta insolita e inquietante: lei gli aveva chiesto di ucciderla.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna si sarebbe data fuoco all’interno del mezzo per poi uscire dall’abitacolo e accasciarsi a terra a pochi passi dal benzinaio.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118, i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Vado-Quiliano.

Auto in fiamme: donna perde la vita

Inutili i tentativi di soccorso. In un primo tempo la via Aurelia era stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire l’arrivo dell’elicottero, purtroppo risultato vano.