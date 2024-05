Albissola 2024, ecco la lista di Gianluca Nasuti: “Una squadra di albissolesi che vivono quotidianamente la città”

Albissola Marina. Dopo aver annunciato la ricandidatura per il terzo mandato ed aver inaugurato il proprio point elettorale, Gianluca Nasuti (insieme al vicesindaco Luigi Silvestro) si appresta a presentare i candidati consiglieri comunali schieratisi a sostegno della lista civica “Albissola del Fare”.

“Abbiamo costruito una lista civica ancora rinnovata – afferma il primo cittadino uscente -, plurale nelle idee, fatta di persone perbene, competenti, di provenienza diversa il cui interesse preminente è il bene della nostra cittadina. Si tratta di una squadra di albissolesi, che vivono quotidianamente la città che si propongono di amministrare”.

“Riteniamo – prosegue Nasuti – che in questi 10 anni sia stato realizzato molto, ma molto è ancora da fare per proseguire in quel cammino di cambiamento auspicato quando abbiamo avuto per la prima volta la fiducia degli albissolesi. Per questo reputiamo importante che ad amministrare il nostro paese siano persone con una chiara idea di progetto per la città e che, con esperienza e competenza, siano subito in grado di affrontare le sfide che ci attendono”.

“Presentiamo un programma fattibile – continua il candidato sindaco -, pieno di cose concrete, senza voli pindarici e prese per i fondelli nei confronti dei cittadini, questo perché vogliamo garantire un percorso certo e realizzabile, senza lanciare fumo negli occhi e promettere sogni irrealizzabili. Non a caso per la maggior parte delle iniziative e dei progetti che proporremo abbiamo già previsto dove reperire le risorse e come garantirne la copertura. Restiamo però consapevoli della necessità di continuare ad immaginare il futuro, e del fatto che Albissola non deve aver paura di scommettere su progetti ambiziosi”

“Ci metteremo al servizio della comunità senza la presunzione di avere la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma con la consapevolezza di poter costruire un progetto di paese ancora vincente”, conclude Nasuti.

La presentazione dei candidati della lista civica “Albissola del Fare” è prevista venerdì 17 maggio presso vicolo Pozzo Garitta alle ore 18.30.

Di seguito ecco i nomi delle persone le quali hanno scelto di sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Nasuti: Roberto Bragantini detto “Bobo”, 68 anni, pensionato (precedentemente responsabile tecnico commerciale azienda portuale); Luca Bricco, 48 anni, pasticciere; Davide Costa, 32 anni, docente di scienze motorie presso l’istituto comprensivo delle Albisole; Lara Dellepiane detta “Lara”, 50 anni, consulente immobiliare; Marta Ghigliazza detta “Marta”, 34 anni, Meet&Greet Assistant presso il Palacrociere di Savona; Eleana Grisolia, 49 anni, insegnante; Marco Parodi, 43 anni, dipendente azienda privata; Annamaria Pomarici, 55 anni, medico veterinario; Enrico Schelotto, 29 anni, funzionario presso l’Agenzia Regionale; Andrea Scotto, 26 anni, avvocato; Elisa Tomaghelli, 67 anni, pensionata (in precedenza funzionaria del Comune di Savona); Silvia Tremolati, 42 anni, impiegata presso azienda privata.