Elezioni comunali: nel savonese quattordici le donne aspiranti sindaco, il 23% dei candidati 

Savona. Sono quattordici, nel savonese, le donne aspiranti sindaco nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno: Donatella Barbano (Quiliano), Manuela Benzi (Millesimo), Sara Foscolo (Massimino), Franca Guelfi (Vado Ligure), Cristina Lagorio (Pallare), Patrizia Lanfredi (Andora), Sabrina Losno (Vendone), Caterina Mordeglia (Celle Ligure), Stefania Scarone (Albisola Superiore), Paola Scarzella (Osiglia), Silvia Simoncelli (Celle Ligure), Simona Simonetti (Finale Ligure), Gabriella Tripepi (Finale Ligure) e Fiorenza Valle (Piana Crixia).

Una folta rappresentanza di quote rosa che testimonia la partecipazione femminile nella politica, seppur sempre in proporzione minoritaria rispetto a quella maschile.

Se nella composizione della lista la parità di genere viene rispettata, con molte donne tra i candidati consiglieri e, nei Comuni al di sopra dei 5mila abitanti, con la possibilità per gli elettori di esprimere doppia preferenza purché di sesso diverso, accade meno frequentemente che la fascia Tricolore sia associata alla gonnella.

Rispetto alle amministrative del 2019, quando a differenza di quest’anno i Comuni al voto erano 44, quattro in più, il numero delle donne alla guida di una lista è rimasto invariato, ma c’è comunque un trend con il segno più. Cinque anni fa, infatti, le aspiranti sindaco erano solo il 15 per cento degli oltre novanta candidati, mentre per l’imminente appuntamento alle urne rappresentano circa il 23 per cento.

Alcuni Comuni non hanno mai visto un primo cittadino al femminile: è il caso ad esempio di Albisola Superiore, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Finale Ligure, Andora, Quiliano o Massimino. In cerca di riconferma invece le sindache di Celle Ligure, Osiglia e Vendone. C’è sempre comunque una prima volta, e ora la parola passa agli elettori.