Albenga. Se ne parla da anni e ora sembra davvero essere arrivata la svolta turistica per l’isola Gallinara, da sempre vista agli occhi degli albenganesi come un paradiso, ma inaccessibile. Uno spazio privato, completamente inabitato, fatta però eccezione per una persona. Una figura quasi mitologica, soprattutto agli occhi dei piccoli ingauni quando ne sentono parlare per la prima volta: il guardiano dell’isola.

Chi é? É davvero da solo? Quali sono i suoi compiti? Quante volte scende a terra? Sono solo alcune delle domande che chiunque, in queste zone, si é posto almeno una volta. E oggi IVG risponde a tutti i quesiti direttamente per voce del guardiano, intervistato questa mattina nell’ambito della visita di Regione Liguria e Comune di Albenga.

Si chiama Daniele Basso, ha 61 anni e da 18 anni svolge il suo ruolo sull’isolotto di fronte ad Albenga e Alassio. “Io qui sto benissimo e non andrei mai via“, ha esordito rispondendo indirettamente a chi si chiede se non sia noioso stare tutto quel tempo da soli: “Assolutamente no, ho il cane a farmi compagnia e lui forse ama l’isola anche più di me. Quando scendiamo a terra, al ritorno si fionda subito sulla barca e mi guarda quasi per mettermi fretta per tornare”, ha spiegato.

Sui suoi compiti: “Mi occupo di manutenzione delle strade e dei sentieri, accolgo i proprietari e svolgo servizio navetta per loro. D’estate invece devo svolgere un ruolo di guardianaggio vero e proprio. Ovviamente sto sull’isola tutto l’anno e scendo a terra per svolgere le normali commissioni, ma uso la barca invece della macchina. Penso a cose banali come fare la spesa o prendere il necessario”, ha proseguito. Ma capitano anche lunghi periodi di totale isolamento: “Talvolta mi é successo di non scendere a riva anche per quasi un mese, ma quando accade non ne sento nemmeno la mancanza“.

Vive in uno degli appartamenti situati nei pressi del porticciolo della Gallinara dove, nonostante il divieto di accesso, non sono mancati peró incontri per certi versi incredibili e anche un po’ “spaventosi”. “Ogni tanto non nego che, soprattutto di notte, un po’ di preoccupazione sopraggiunga: é tutto buio e non c’é nessuno ma capitano anche visite a sorpresa non gradite. Una volta ho sentito un rumore, sono uscito e ho trovato un ragazzo nel cuore della notte seduto sul mio terrazzo di casa. Alla domanda: ma cosa ci fai qui? La risposta é stata: un giro turistico. Roba da pazzi“, ha aggiunto ancora.

“Ma l’episodio per certi versi più folle é avvenuto qualche anno fa. Di nuovo nel cuore della notte ho sentito schiamazzi nel porticciolo e quando sono arrivato ho trovato 3 ragazzi completamente ubriachi. Uno stava male e gli altri ridevano. Erano arrivati da Alassio, dopo una serata in discoteca: erano in condizioni pessime ma sono riusciti ad arrivare a nuoto, incredibile. Al mattino li ho riaccompagnati a terra io con la barca”.

E non manca, infine, un retroscena sull’ormai celebre magnate ucraino Olexandr Boguslayev che nell’estate 2020 aveva cercato di acquistare l’isola senza successo (rinunciò pochi mesi dopo quando lo Stato annunciò la volontà di esercitare il diritto di prelazione): “L’ho incontrato personalmente e aveva in mente un progetto gigantesco. Voleva realizzare una villa per lui e 6 appartamenti per ospitare amici e personaggi d’affari. Le sue intenzioni erano di assumere 10 persone fisse tutto l’anno, tra le quali anche io”.

Ed invece, per fortuna di Albenga e di tutti gli amanti del mare e della natura, l’avvento del miliardario ucraino é stato sventato e ora é pronto a partire il progetto di Regione Liguria per la valorizzazione turistica dell’isola.