Il 7 maggio il Giro d’Italia torna nel savonese: ecco gli orari dei passaggi della carovana rosa

Savona. Sale l’attesa per il passaggio e l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia in provincia di Savona. Dopo 9 anni la nostra provincia torna protagonista: le ultime due edizioni risalgono al 2014 e al 2015 rispettivamente con arrivo a Savona e partenza da Albenga.

Assente, quindi, dal savonese da quasi 10 anni, torna attraversando 35 comuni, dall’entroterra finalese passando per la val Bormida e quasi tutta la costa (da Savona ad Andora dove ci sarà l’arrivo anche del Giro-E).

A fare il “miracolo” di riportare la corsa a Savona, dopo 4 anni di colloqui, incontri e ricuciture a causa dello strappo per la Milano Sanremo del 2020, è stato il referente ligure di Rcs Enzo Grenno che ha firmato così la quinta edizione dopo quelle del 2012 (Savona-Cervere, vittoria di Cavendish), 2014 (Parma-Savona, vinse Rogers), 2015 (Grande Partenza da San Lorenzo al Mare e ben 4 tappe in Liguria tra cui la Albenga-Genova, vinse Elia Viviani) e 2022 (Parma-Genova, vittoria di Oldani).

La carovana rosa entrerà nel savonese dalla strada provinciale 29 tra le 13.20 e le 13.25 (pedalando rispettivamente a una media di 43 e 39 km/h), passerà dal capoluogo di provincia tra le 14.43 e 16.04 per arrivare al traguardo tra le 17 e le 17.28.

Nella Città della Torretta saranno diversi i chilomentre percorsi e le vie attraversate, tra centro e periferia: i ciclisti entrano a Savona scendendo dal Colle di Cadibona, proseguono in via Crispi, via Torino, via Verdi in contromano, piazza Brennero, via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via Brignoni, piazza Marconi e via Dei vegerio, l’ultimo pezzo di via Paolo Boselli, piazza Mameli, via Paleocapa fino alla Torretta, corso Mazzini e corso Vittorio Veneto per poi continuare sull’Aurelia fino ad Andora.

GLI ORARI DEI PASSAGGI