Maxi tamponamento in A10: sei veicoli coinvolti, fino a 10km di coda tra Arenzano e Celle

Agg. ore 19.45 Il traffico è stato sbloccato e defluisce sulla corsia di marcia. Si consiglia di uscire ad Arenzano, percorrere la via Aurelia e rientrare in autostrada a Celle Ligure.

Varazze. Sono sei i veicoli coinvolti nel maxi tamponamento avvenuto poco prima delle 18 in A10, all’altezza del chilometro 30+600 nella galleria Cantalupo, in direzione Ventimiglia tra i caselli di Varazze e Celle. Il bilancio è di quattro feriti, tutti trasferiti in codice giallo al San Paolo di Savona.

Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Albisola, della Croce d’Oro di Albissola Marina, della Croce Rosa di Celle, della Croce Rossa di Varazze e della Croce Bianca di Savona coordinate dal personale sanitario del 118, l’automedica, i vigili del fuoco e la Polstrada. Presente anche il personale di Autostrade.

Tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia il traffico è bloccato e si registrano 8 chilometri di coda a partire da Arenzano. Si consiglia di uscire ad Arenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Celle Ligure.

Proprio in questi giorni, in vista del lungo ponte del 25 aprile e primo maggio, sono stati rimossi i principali cantieri lungo il tratto autostradale.