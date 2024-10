Incidente in galleria in autostrada, chiuso il tratto di A10 tra Savona e Feglino in direzione Francia [AGG. RIAPERTO]

Finale Ligure. Ha reso necessaria la chiusura del tratto compreso tra Savona e Feglino in direzione Francia l’incidente avvenuto pochi minuti prima delle 10 di oggi sull’autostrada A10.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.50 nella Galleria Orco in direzione ponente, quando un camion e due auto sono rimaste coinvolti in un tamponamento.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Noli e della croce bianca di Spotorno, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Savona.

Due le persone ferite, per fortuna in maniera piuttosto lieve. Il sinistro ed il successivo intervento dei soccorritori, tuttavia, ha mandato in tilt il traffico e la tratta è stata temporaneamente chiusa.

Il tratto è tornato fruibile poco prima delle 11.30 ma ugualmente tra i due caselli si registrano circa 9 chilometri di coda.

E una coda di 4 chilometri si registra anche tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Italia causa lavori.