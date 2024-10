Grave incidente a Savona, uomo a bordo di uno scooter in codice rosso al Santa Corona

Savona. La dinamica è ancora in fase di accertamento, da parte della Polizia locale di Savona, per l’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Genova a Savona, intorno alle 16.

A rimanere coinvolti un uomo a bordo di uno scooter Honda Vision e un giovane alla guida di una Saab, resta da appurare come sia avvenuto l’impatto tra i due mezzi.

Ad avere la peggio il centauro, che è caduto a terra sulla carreggiata, riportando un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il conducente dello scooter è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nonostante si trovasse proprio in prossimità dell’accesso al San Paolo.

A seguito dell’accaduto e dell’impatto le sue condizioni sono giudicate gravi. In corso i primi rilievi e riscontri sulle cause esatte del sinistro stradale.