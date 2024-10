Vado Ligure, da lunedì via al rifacimento del ponte sul torrente Segno: Aurelia chiusa fino ad aprile 2025

Vado Ligure. A partire dalla mattinata di lunedì 7 ottobre la SS1 Via Aurelia sarà totalmente chiusa al traffico in corrispondenza del ponte sul Torrente Segno. La prossima settimana infatti Anas darà il via ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte: un intervento che ha come obiettivo migliorare l’aspetto idraulico e garantire la conformità alle norme vigenti sulla staticità delle infrastrutture.

La chiusura sarà in vigore fino ad aprile 2025. Durante i lavori, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi segnalati, definiti con la Polizia Municipale. Il presegnalamento sarà attuato anche dal Comune di Savona, specie con riferimento agli automezzi pesanti. In particolare, i conducenti potranno sfruttare il bypass stradale principale attraverso via Ferraris, via Sabazia, Ponte Peluffo, via Alla Costa e rientrare sull’Aurelia. I veicoli potranno altresì transitare lungo la viabilità interna, costituita dalla variante Aurelia-bis e dalla Strada di Scorrimento, anche se quest’ultima via sarà interessata dai lavori di riqualificazione.

Gli autobus delle linee del trasporto pubblico TPL provenienti da Savona continueranno a transitare in Via Caduti per la Libertà nel senso unico di marcia in direzione monti.

I lavori coinvolgeranno anche parte dei parcheggi di piazzale San Lorenzo, che verranno occupati dal cantiere per la costruzione del ponte. Per ovviare ai disagi il Comune aprirà contestualmente parte del parcheggio realizzato a margine della nuova strada che dal Molo 8.44 arriva in via alla Costa.

“Lavoreremo intensamente per garantire la riapertura del ponte in tempi compatibili con le esigenze di sicurezza e funzionalità della viabilità – fanno sapere dal Comune – Sarà un periodo di transizione necessario per arrivare ad avere un’opera moderna e sicura, un tassello fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e del centro cittadino”.

L’amministrazione inoltre “invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle indicazioni sulle deviazioni, e a considerare percorsi alternativi durante il periodo di chiusura”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Vado Ligure. Seguiranno aggiornamenti.