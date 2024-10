Regionali, i discorsi di Schlein e Orlando a Savona fanno infuriare il centrodestra: “Fake news”, “Affermazioni strumentali”

Savona. Non si sono fatte attendere le reazioni del centrodestra alle affermazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, durante il comizio di oggi pomeriggio in piazza del Popolo a Savona.

Il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino ha puntato il dito contro il presunto aumento delle accise sul diesel: “Ancora fake news dalla segretaria del Pd Elly Schlein. L’ultima riguarda il suo intervento di oggi ad un comizio a sostegno di Andrea Orlando, in cui ha annunciato che il governo Meloni alzerà le accise del diesel. La verità è che se per fare propaganda a Orlando la Schlein deve ricorrere a false notizie, già smentite peraltro, significa che ha veramente pochi argomenti validi per il futuro dei liguri”.

Il compagno di partito Matteo Rosso, coordinatore regionale ligure e responsabile nazionale Sanità di FdI, ha invece contestato le affermazioni sulla spesa sanitaria che, secondo la segretaria Dem, sarebbe scesa ai livelli pre Covid: “Il Fondo Sanitario Nazionale, quest’anno ha toccato la cifra record di 134 miliardi cosa mai avvenuta nemmeno durante la pandemia e che crescerà nei prossimi due anni – afferma Rosso – Schlein dimentica anche che per il biennio 2024/2025 sono stanziati 11 miliardi in più nel DEF rispetto al governo Draghi. Se proprio vogliamo parlare di tagli e mancati rifinanziamenti alla Sanità – continua Rosso – ricorderei alla segretaria del PD che tra il 2012 e il 2018, anni in cui il PD era al governo e Orlando è stato anche due volte ministro, tra tagli e mancati rifinanziamenti alla Sanità, il PD ha sostenuto manovre da 36 miliardi di euro di tagli. Dalla segretaria Schlein, non accettiamo la solita doppia morale e soprattutto, non accettiamo che parli del candidato alla presidenza della Regione, Marco BUCCI per sentito dire, senza conoscerne idee e progetti. Le elezioni non si vincono con le accuse ma con i programmi. E questo, i liguri, lo sanno bene”.

Il presidente facente funzione della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha invece replicato ad Orlando che gli ha intimato di “non firmare nulla” in merito all’autonomia regionale poiché non ne avrebbe titolo: “Comprendiamo che il parlamentare spezzino Orlando sia oberato in questo periodo. Le cene milanesi di raccolta fondi lo portano lontano dalla Liguria, deve dissociarsi con comunicati stampa dai suoi sodali, faticare a inseguire Renzi, e tenere a bada le solite faide interne al campo largo, che ogni giorno si restringe sempre di più. Oggi, forse un po’ stanco, arriva addirittura ad affermare che non avrei titolo per interloquire con il Governo in qualità di Presidente facente funzioni della Regione Liguria! Mi pare un’affermazione che denota nervosismo, poca lucidità e scarso senso delle istituzioni. Siamo abituati che la sinistra dica sempre no a prescindere, ma voglio ricordare ad Orlando che la riforma del Titolo Quinto della Costituzione è stata varata dal Ministro della Funzione Pubblica, dell’allora Premier Romano Prodi, Franco Bassanini, autorevole esponente della sinistra”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, infine, si è espresso in merito alle parole di Orlando sul nuovo Galliera: “L’onorevole Orlando sogna di fare il presidente della Regione senza sapere che l’Ente ha un ruolo e anche importante sulla costruzione del nuovo Galliera. Regione Liguria ha infatti finanziato la realizzazione dell’ospedale destinando 30 milioni e 400 mila euro attraverso l’articolo 20 per l’edilizia sanitaria, in aggiunta ai 43 milioni di euro della Città Metropolitana che saranno utilizzati per la ristrutturazione della parte vecchia. Il progetto, dopo essere stato bloccato da quei signori del no che ora vanno a braccetto con Orlando, e da alcune associazioni ambientaliste che hanno fatto ricorso dal TAR al Presidente della Repubblica, sarà messo a gara nei prossimi mesi. Quindi Regione Liguria e Comune di Genova hanno un ruolo importante sulla costruzione del nuovo ospedale. E la nostra Giunta ne ha sempre sostenuto la realizzazione. Quindi state pure tranquilli che il nuovo Galliera dopo averlo finanziato lo faremo, con o senza il consenso della sua confusa coalizione”.