Alassio/Albenga. “L’isola Gallinara diventerà un gigantesco hub marino, di rara bellezza“. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita all’isola Gallinara questa mattina per fare il punto sul progetto di riqualificazione che l’Unione Europea ha finanziato con 530mila euro. Il governatore ha raggiunto l’approdo turistico alassino per poi dirigersi verso l’isola Gallinara, per la quale nei giorni scorsi è arrivata la notizia del via libera ad un progetto di promozione turistica). Un’iniziativa partita proprio da Regione Liguria per la valorizzazione dell’isola stessa, ma anche delle altre zone costiere dell’area del ponente savonese.

Insieme al presidente Toti erano presenti il vicepresidente e assessore al Marketing e Promozione territoriale della Regione Liguria Alessandro Piana, insieme ai rappresentanti della Commissione Ue, Mario Nava (direttore generale Direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali) e Giulia Porino (Policy Officer), l’Ammiraglio della Capitaneria Porto di Genova Sergio Liardo, il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, Manuela Salvitti (Segretario regionale del Ministero della cultura per la Liguria), il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona Roberto Leone e Paolo Origlia presidente della società che unisce i proprietari privati dell’isola.

“Il sopralluogo effettuato con i rappresentanti dei vari Enti coinvolti nel progetto “IMPACT” – Natural swimming Pool”, nato a seguito di un percorso che l’Amministrazione ha portato avanti anche grazie all’interessamento del consigliere Giorgio Cangiano, nasce dalla necessità di valorizzare sia dal punto di vista naturalistico che turistico, dell’Isola Gallinara – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis – Tutte le iniziative sono nate da quando, tre anni fa, grazie all’interessamento della nostra Amministrazione lo Stato ha esercitato il diritto di prelazione sull’Isola. Da allora la Gallinara è al centro dell’attenzione di numerosi Enti che si sono resi conto dell’importanza storica, archeologica e naturalistica dell’isola, vera e propria unicità del Comune di Albenga. È in fase di realizzazione anche il progetto, finanziato con 3 milioni di euro già erogati alla Soprintendenza, che prevede il ripristino delle utenze (luce e acqua) sull’isola al fine di realizzare un polo museale di archeologia subacquea visitabile da cittadini e visitatori. Credo che questi progetti – conclude Tomatis – riusciranno a valorizzare la nostra isola ed essere da richiamo, per la loro unicità, in tutta Europa”

Sui tempi di realizzazione Toti ha commentato: “Spero che dall’estate prossima il progetto entri nel vivo con surfisti, subacquei, canoisti“. E prosegue: “Quello di oggi è il primo passo nel percorso di attuazione del progetto di valorizzazione di questo luogo straordinario e dell’intera costa del ponente savonese. L’isola Gallinara è uno dei luoghi più belli e di valore dal punto di vista naturalistico e culturale non solo della Liguria, ma dell’intero bacino del Mediterraneo. Il nostro obiettivo è aumentare il potenziale di questo sito straordinario, puntando sempre di più sulle nuove forme di turismo esperienziale e sostenibile legate al mare, nel pieno rispetto della natura, risorsa unica che costituisce uno dei fattori di attrattività più rilevanti per l’intera Liguria. Voglio ringraziare la Commissione Europea per essere qui oggi per l’avvio di questo percorso, che fa seguito all’approvazione del progetto presentato da Regione Liguria da parte della Direzione generale Reform: siamo certi che la sua realizzazione porterà effetti benefici per lo sviluppo del territorio e dal punto di vista occupazionale”

“Facciamo di questo specchio d’acqua e l’isola Gallinara – ha proseguito Toti – un’area di outdoor marino che possa fornire ai cittadini e ai turisti uno spazio per gli sport acquatici: un luogo di attrazione che sia compatibili con lo spazio di quest’iosla ma fruibile al pubblico e in collegamento con una delle aree di outdoor più importanti d’Europa. E’ finanziato dall’Unione Europea e si interseca con i programmi di sviluppo che il ministero della cultura sta portando avanti. La bellezza del luogo deve essere conservata e preservata“.

E ha concluso: “Ho letto che qualcuno pensava volessimo fare l’acquafan alla Gallinara, qualcuno in questa regione riesce a superare la mia fantasia“.

Mario Nava, direttore generale della direzione generale Reform della Commissione Europea ha aggiunto: “L’interesse dell’UE è per i grandi temi della transizione verde e turismo sostenibile. Tutti gli stati europei hanno presentato progetti e questo ha ottenuto il finanziamento. Abbiamo ravvisato in questo progetto una grandissima potenzialità di sviluppo sia dal punto di vista turistico, sostenibilità, verde, occupazionale. Crediamo che questo progetto abbia i requisiti per essere un progetto di successo“.

Il progetto di valorizzazione è stato presentato da Regione Liguria e, a fine marzo di quest’anno, è stato approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea, ente che si occupa di promuovere i processi di riforma negli stati membri e di attuazione del PNRR. Il valore complessivo del piano è di oltre 500mila euro e aiuterà il territorio ingauno a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile. All’interno del progetto è prevista anche una “piscina natatoria temporanea”, ideata valorizzando la conformazione naturale dell’isola, che sarà capace di fungere da polo attrattore di diversi attori ed imprese, in connessione con le attività costiere legate allo sport e all’outdoor marini. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Albenga, l’ANCI e i Comuni limitrofi, la Capitaneria di Porto, rappresenterà un caso di studio il cui esito potrebbe essere replicato in altri contesti europei e nazionali in chiave di valorizzazione territoriale, vedrà la collaborazione dell’Università di Genova, che avrà il compito di sviluppare progetti pilota per il turismo outdoor marino e costiero nelle aree antistanti e attorno all’isola, oltre a fornire assistenza tecnica per due anni.

La “piscina natatoria temporanea”, progettata valorizzando la conformazione naturale dell’isola, sarà capace di fungere da polo attrattore di diversi attori ed imprese, in connessione con le attività costiere legate allo sport e all’outdoor marini (per esempio vela, kayak, windsurf e kitesurf, snorkeling, diving, water trekking) che negli ultimi anni hanno fortemente rilanciato le presenze turistiche dell’area.