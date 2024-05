Vado Ligure. Tragedia nel pomeriggio a Vado Ligure, dove una donna ha perso la vita a seguito di un incendio avvenuto su un’auto lungo la via Aurelia, nei pressi del benzinaio IP.

Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto deliberato o di un incidente. La donna sarebbe deceduta al di fuori del mezzo, a pochi passi dal benzinaio.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118, i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Vado-Quiliano.

Inutili i tentativi di soccorso. In un primo tempo la via Aurelia era stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire l’arrivo dell’elicottero, purtroppo risultato vano.