Via al Ponte dell’Immacolata: ecco gli appuntamenti da non perdere l’8 dicembre

Savonese. In occasione del ponte dell’Immacolata sono in programma moltissimi eventi in tutta la provincia di Savona. L’unica incognita è rappresentata dal meteo che potrebbe far saltare numerose delle iniziative previste per la giornata dell’8 dicembre. Ma vediamo in dettaglio quali sono gli appuntamenti a tema natalizio, i concerti, i mercatini, gli spettacoli e molto altro da non perdere.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI A BORGHETTO”

Tempo di festa, regali e di shopping, e “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano a grandissima richiesta nel Savonese con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio venerdì 8 dicembre a Borghetto Santo Spirito (in Piazza Enrico Fermi).

Qui il programma completo dell’iniziativa

LOANO SI ACCENDE CON GLI EVENTI CHRISTMAS MOMENTS

Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti. Fulcro degli eventi natalizi sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine.

Qui i dettagli sull’evento

VARAZZE ENTRA NELL’ATMOSFERA NATALIZIA

Incorniciata dal profilo dei monti liguri e dagli scorci della costa, Varazze è una meta gettonatissima sia d’estate che d’inverno. Le prossime festività natalizie a Varazze sono tutte da scoprire: eventi, concerti, mercatini, il tradizionale presepe vivente nella frazione Casanova, il cimento invernale, gli immancabili fuochi artificiali la sera dell’1 gennaio 2024, una pista di pattinaggio che vi attende fino all’anno nuovo e imperdibili cori gospel.

La magia del Natale a Varazze si accenderà l’8 dicembre con il seguente programma:

– Il Concerto itinerante per la città dalle ore 15:30 a cura della Banda Musicale Cardinal Cagliero, dove tutta Varazze sarà in festa con i musicisti della Banda cittadina vestiti da Babbo Natale.

– Seguiremo l’esibizione “Schiaccianoci” alle ore 16:30, con A.S.D. Danzastudio Varazze in Piazza Beato Jacopo.

– L’accensione del nostro albero di Natale avverrà alle ore 17:45, nella centralissima Piazza Dante, con a seguire il concerto gospel dei Sizohamba Gospel Choir.

Qui i dettagli sul concerto

VADO ACCENDE L’ALBERO DI NATALE

“Il Natale sta Arrivando!” a Vado Ligure che per le festività propone un ricco calendario di iniziative e manifestazioni: spettacoli, concerti, laboratori e mercatini, per grandi e piccini. L’8 dicembre è prevista l’accensione dell’albero.

Leggi quello che c’è da sapere

NELLE ALBISSOLE PRESEPI, SPORT E CONCERTI

Da venerdì 8 dicembre a domenica 14 gennaio, Chiesa di San Matteo (Luceto), feriali ore 15.00/18.30, festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Il Presepe di Albisola ha un’area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del Novecento, in base al ricordo degli anziani del paese ed alle cartoline d’epoca. Nel presepe vengono rappresentati, con personaggi in movimento, mestieri e arti liguri, le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri. Le statuine sono circa 550, realizzate da riconosciuti figulinai d’Albisola: Gemma Nicolini, Basso Malfatto, Maria e Renato Piccone.

Venerdì 8 dicembre, Palabesio (via alla Massa) XXIII Torneo di Natale

Torneo di pallavolo a cura di Albisola Pallavolo.

Venerdì 8 dicembre, Chiesa Nostra Signora Stella Maris, ore 21.15

The Christmas Songbook

Un tributo alle canzoni di Natale più amate, con arrangiamenti originali per voce, pianoforte, sax e clarinetto. Concerto di Eliana Zunino (voce), Alessandro Collina (pianoforte) e Stefano Guazzo (sax e clarinetto).

Qui i dettagli dell’iniziativa

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per giornata dell’Immacolata, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.