Vladimir Luxuria in scena ad Albenga, concerti, auto d’epoca ed eventi natalizi: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Dicembre inizia all’insegna della musica, dell’arte, del teatro, ma anche dei primi eventi a tema natalizio dedicati ai più piccoli e non solo. Non mancheranno inoltre eventi culturali, presentazioni letterarie e numerose mostre. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare nel fine settimana.

VLADIMIR LUXURIA CHIUDE LA RASSEGNA “L’AMBRA ROSA”

Sabato 2 dicembre, alle ore 21, al Teatro Ambra di Albenga, arriva Vladimir Luxuria con “Princesa”, testo e regia di Fabrizio Coniglio, che chiude “L’Ambra Rosa”, il programma autunnale al femminile del teatro ingauno.

Scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga, smessi i lustrini della tv, Vladimir Luxuria diventa Princesa, protagonista assoluta dello spettacolo che Fabrizio Coniglio ha tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque. “Io sono stata molto fortunata” dichiara Vladimir “ma se le cose fossero andate diversamente, se non avessi incontrato alcune persone, se avessi preso decisioni diverse, si, avrei potuto avere un destino molto simile a quello di Fernanda” conclude Luxuria.

DANIELE LA CORTE PRESENTA “TRADITO” A VILLANOVA

Sabato 2 dicembre, alle ore 17, a Villanova d’Albenga presso il Salone dei Fiori (Sala Corrado, Piazza Cav. Isoleri) Daniele La Corte presenta il libro “Tradito” di Fusta Editore. L’autore dialoga con il tenore e presidente dell’associazione culturale “Vecchia Alassio”, Andrea Elena.

“Tradito”, il nuovo libro del giornalista Daniele La Corte, riporta il lettore negli anni difficili e tragici della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è don Giacomo Bonavia, parroco di Villanova d’Albenga, piccolo centro agricolo della Piana ingauna, a una manciata di chilometri dalla costa. Pagine con colpi di scena a tinte forti danno vita a una storia vera dove la posta in gioco è in continuo crescendo.

AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA IL QUARTETTO EOS

Il Festival Internazionale di Musica di Savona propone un altro imperdibile appuntamento con la Grande Musica, sabato 2 dicembre alle ore 21, presso l’Oratorio di Nostra Signora del Castello, in Via Manzoni 23 a Savona.

Per la prima volta a Savona, il Quartetto Eos, formato dai musicisti Elia Chiesa e Giacomo del Papa al violino, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani al Violoncello, eseguirà il Quartetto n. 8 di Shostakovich, il Quartetto n.11 Op.95 in Fa min. ‘Serioso’ di Beethoven e, in prima esecuzione assoluta nella nostra città, Allegro, del contemporaneo compositore milanese Filippo Del Corno. Formatosi nel 2016 all’interno del Conservatorio S. Cecilia di Roma, il Quartetto Eos si è subito imposto all’attenzione del mondo musicale per la freschezza e la profondità delle proprie interpretazioni, aggiudicandosi nel 2018 il “Premio Farulli” assegnato dalla Critica Musicale Italiana nell’ambito del premio “Franco Abbiati”.

ALLA LIBRERIA UBIK UN INCONTRO SULL’ALIMENTAZIONE ETICA E SOSTENIBILE

Sabato 2 dicembre alle ore 18, nella libreria di Corso Italia a Savona, appuntamento con “La pace inizia dal piatto”, a cura di Alessandra Di Legge, presidentessa dell’associazione Iene Vegane, attivista animalista e maestra di yoga. Introduce Carlo Melis, attivista animalista ed esperto di tecniche di meditazione.

Perché la pace inizia dal piatto? In questa conferenza pubblica si affronterà il tema della alimentazione da un punto di vista etico e di sostenibilità, tenendo in considerazione sia la legge della “ragione”, che la legge del “cuore”. Oggi più che mai dobbiamo diventare consapevoli del peso delle nostre scelte e quindi delle nostre azioni, la apparente, innocua “bistecchina”, forse non è poi cosi innocua, parleremo di benessere animale, includendo ovviamente l’animale umano, di fame nel mondo e dei danni provocati all’ambiente dal consumo di carne e quindi anche dei danni relativi alla pesca, verranno presentati dati e fatti, e ci porremmo insieme questa domanda, “Si può fare qualcosa come singoli individui?” La risposta è si, insieme possiamo.

AD ALBENGA UNA MOSTRA DI AUTO E MOTO STORICHE

E’ il sogno di tanti appassionati di motori. Immaginate uno spazio esteso, abbastanza grande, proprio come quello offerto da piazza Corridoni a pochi passi dal mare e dalla stazione ferroviaria. Immaginatelo pieno di auto storiche, dal forte valore collezionistico. E’ l’idea portata avanti e offerta agli appassionati di motori da ben 44 edizioni dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, federato Automobilclub Storico Italiano Asi, per sabato 2 e domenica 3 dicembre in piazza Corridoni ad Albenga.

Un evento fortemente voluto dal club e patrocinato dal Comune di Albenga per mettere in mostra, grazie alla partecipazione di collezionisti privati provenienti anche a fuori regione auto e pezzi di ricambio per una due giorni interamente dedicata alla “Mostra scambio ligure”. I visitatori non si potranno limitare a osservare compiaciuti tanta bellezza a due e a quattro ruote, ma potranno anche trovare accessori e ricambi per i propri veicoli d’epoca.

AD ALPICELLA IL MERCATINO DI NATALE

Domenica 3 dicembre in Piazza IV novembre ad Alpicella (Cella delle Alpi o piccola Alpe, come veniva anticamente chiamata), panoramica frazione di Varazze, si terrà il tradizionale “Mercatino di Natale”: una giornata da passare tra prodotti artigianali, di hobbistica e natalizi.

Per tutta la giornata è previsto un laboratorio gratuito per bambini e famiglie, al chiuso.

Sarà anche possibile: – una buona degustazione di prodotti tipici, compreso le famose focaccette, e pranzare con il piatto contadino del paese; – visitare il “Gruppo Presepiale”, allestito nel coro della chiesa Parrocchiale con figurine di Antonio Brilla e Antonio Tambuscio (secolo XIX).

ALLE OFFICINE CONSEGNA DELLE LETTERINE E SELFIE CON BABBO NATALE

Vieni a trovarci nel Quartiere che fiorisce per una serie di eventi dedicati alla magia del Natale per i più piccoli al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona. Domenica 3 Dicembre 2023 dalle ore 15.30 Appuntamento in Piazza nella casetta di Babbo Natale per consegnare la letterina e tanti regali per tutti i bimbi. Musiche natalizie dal vivo. Scatta il tuo selfie con #babbonatalealleofficine.

CONCERTO NELLA CHIESA DI SAN PAOLO A SAVONA

Domenica 3 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro di Savona, si terrà il concerto “Stella del Mare” in ricordo di Gianfranco Cicala ed Elisabetta Mangano. Si esibiranno Sara Falconi alla voce, Andrea Balestrieri alle percussioni, Mattia di Nardo, Marianna Landolfa e Chiara Madama dell’ensemble di sax del Complesso Bandistico Città di Savona “Antonio Forzano”, diretto dal maestro Ivan Barbuto, Federico Briasco e Giulio Granero alle chitarre e il duo flauto – chitarra formato da Silvia Schiaffino e Renato Procopio. L’ingresso sarà gratuito

